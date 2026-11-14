Η Εθνική ισοφάρισε τις μεγαλύτερες ήττες στο Nations League

Η εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ για την Ελλάδα και η ήττα με το βαρύ 7-0 από την Ολλανδία αποτελεί το πιο ντροπιαστικό αποτέλεσμα για την Εθνική εδώ και 88 χρόνια. Παράλληλα όμως ισοφάρισε τις πιο βαριές ήττες στην σύντομη ιστορία του Nations League.
Το 7-0 αποτελεί την μεγαλύτερη ήττα (και παράλληλα νίκη) που έχει δεχθεί ποτέ ομάδα στην ιστορία του Nations League! Εκτός από τη «γαλανόλευκη», η Γερμανία είχε συντρίψει με το ίδιο σκορ πριν δύο χρόνια τη Βοσνία, ενώ με 7-0 είχε ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση του Οκτωβρίου ανάμεσα σε Κροατία και Αγγλία με θρίαμβο υπέρ των Τριών Λιονταριών εκτός έδρας.
Τα μεγαλύτερα σκορ στο Nations League:
Γερμανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 7-0
Κροατία - Αγγλία 0-7
Ολλανδία - Ελλάδα 7-0