Η Εθνική ισοφάρισε τις μεγαλύτερες ήττες στο Nations League

Για τρίτη φορά σημειώνεται στο Nations League το σκορ 7-0.

Η εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ για την Ελλάδα και η ήττα με το βαρύ 7-0 από την Ολλανδία αποτελεί το πιο ντροπιαστικό αποτέλεσμα για την Εθνική εδώ και 88 χρόνια. Παράλληλα όμως ισοφάρισε τις πιο βαριές ήττες στην σύντομη ιστορία του Nations League.

Το 7-0 αποτελεί την μεγαλύτερη ήττα (και παράλληλα νίκη) που έχει δεχθεί ποτέ ομάδα στην ιστορία του Nations League! Εκτός από τη «γαλανόλευκη», η Γερμανία είχε συντρίψει με το ίδιο σκορ πριν δύο χρόνια τη Βοσνία, ενώ με 7-0 είχε ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση του Οκτωβρίου ανάμεσα σε Κροατία και Αγγλία με θρίαμβο υπέρ των Τριών Λιονταριών εκτός έδρας.

Τα μεγαλύτερα σκορ στο Nations League:

Γερμανία - Βοσνία Ερζεγοβίνη 7-0

Κροατία - Αγγλία 0-7

Ολλανδία - Ελλάδα 7-0