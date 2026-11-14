Playmaking, ριμπάουντ, επιλογή σουτ: Αυτά «πληγώνουν» τον Παναθηναϊκό

Η ήττα του Παναθηναϊκού Aktor από τη Μπαρτσελόνα (74-76) έφερε στην επιφάνεια ορισμένα στοιχεία που προβληματίζουν την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν μέχρι σήμερα.

Οι 33π. που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός Aktor στην 4η περίοδο εξηγούν πώς χάθηκε το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα και πώς ήρθε η δεύτερη εντός έδρας ήττα στο ξεκίνημα της Euroleague. Η εικόνα της επίθεσής του, όμως, εξηγεί γιατί ακόμη και το +14 δεν συνοδεύτηκε από... ασφάλεια στη διαχείριση. Οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα, δεν είχαν σταθερά καλές αποστάσεις και όταν οι Καταλανοί ανέβασαν την πίεσή τους, οι αποφάσεις έγιναν χειρότερες και προκάλεσαν «ζημιά».

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει στην κορυφή μαζί με τη Βαλένθια, τον Ολυμπιακό και τη Μπαρτσελόνα, στο 8-3. Ωστόσο, το αποτέλεσμα της 11ης αγωνιστικής ανέδειξε αδυναμίες που χρειάζονται βελτίωση ανεξάρτητα από τη βαθμολογική θέση.

Η δημιουργία, ο έλεγχος των ριμπάουντ και η επιλογή εκτέλεσης συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζουν την ικανότητα του «τριφυλλιού» να επιβάλλει σταθερά το παιχνίδι του. Πράγματα που θέλουν χρόνο για να βελτιωθούν στον απόλυτο βαθμό, όμως αξίζει να σημειώσουμε ακόμα και τώρα, που το «τριφύλλι» βρίσκεται στα υψηλά στρώματα του βαθμολογικού ταμπλό.

Playmaking: Η πολλή ντρίμπλα και η πάσα που καθυστερεί

Οι 17 ασίστ απέναντι στη Μπαρτσελόνα δεν αρκούν από μόνες τους για να περιγράψουν το πρόβλημα. Μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς παράχθηκαν οι επιθέσεις, πόσο χρόνο χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός για να βρει πλεονέκτημα και πόσες φορές η μπάλα έμεινε στον χειριστή χωρίς να μετακινηθεί ουσιαστικά η αντίπαλη άμυνα. Η υπερβολική ντρίμπλα περιόρισε τον χρόνο για την επόμενη συνεργασία.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο τελείωσε με 17 πόντους, αλλά μόλις 1 ασίστ. Ο Τζέριαν Γκραντ είχε 2ασ. και ο Κώστας Σλούκας καμία στα 5’33’’ που αγωνίστηκε. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μέρος της εικόνας, με τον ίδιο τον Γάλλο να δίνει την ουσιαστικότερη εξήγηση: η μπάλα δεν κυκλοφορούσε σωστά και οι αποστάσεις δεν ήταν καλές, ακόμη και όταν οι γηπεδούχοι είχαν «χτίσει» διαφορά.

Η παραδοχή του μετά το ματς, όταν τόνισε πως ορισμένες φορές ίσως φοβάται να πασάρει έχει ενδιαφέρον. Δείχνει έναν δισταγμό που μπορεί να καθυστερήσει ολόκληρη την επίθεση. Όταν η πρώτη πάσα δεν γίνεται στην ώρα της, ο επόμενος παίκτης παραλαμβάνει τη μπάλα χωρίς το ίδιο πλεονέκτημα και η άμυνα προλαβαίνει να επανέλθει. Έτσι, η κατοχή συχνά καταλήγει σε μια δυσκολότερη ατομική προσπάθεια.

Αντίθετα, ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις έδωσε 6 ασίστ χωρίς λάθος, αξιοποιώντας το παιχνίδι του στο post. Ο Βασίλης Σίμτσακ μιλώντας στη "Magic Euroleague" τον χαρακτήρισε κύριο δημιουργό της ομάδας στο συγκεκριμένο ματς. Η παρουσία του δείχνει ότι η δημιουργία μπορεί να μοιραστεί, αρκεί οι «πράσινοι» να τροφοδοτούν έγκαιρα τις θέσεις από τις οποίες μπορούν να απειλήσουν.

Έπειτα από 11 «στροφές» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μοιράζει μόλις 19,1 ασίστ ανά αγώνα και βρίσκεται στη 12η θέση του σχετικού πίνακα, ενώ κάνει 13,8 λάθη (14η θέση). Το ταλέντο των χειριστών του επιτρέπει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Η βελτίωση, όμως, αφορά κυρίως την ταχύτητα της απόφασης και τη συμμετοχή περισσότερων παικτών στην ίδια κατοχή, ώστε η οργάνωση να μη γίνεται διαδοχή ατομικών ενεργειών.

Ριμπάουντ: Η συνολική εικόνα και οι κατοχές που κοστίζουν

Η Μπαρτσελόνα μπήκε στο παιχνίδι του "T-Center" με μόλις 34,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, έναντι 36,7 του «τριφυλλιού». Ωστόσο, έφυγε από το Μαρούσι έχοντας μαζέψει 40ρ., με τους γηπεδούχους να μένουν στα 37ρ. Η συγκεκριμένη... ανατροπή της εικόνας έχει σημασία, ιδιαίτερα σε μια βραδιά στην οποία η ελληνική ομάδα χρειαζόταν κάθε διαθέσιμη κατοχή για να στηρίξει την προβληματική επίθεσή της.

Στη συνολική εικόνα, το «τριφύλλι» είναι 8ο στην λίγκα με 36,7 ριμπάουντ και 10ο με 12,1 επιθετικά. Παράλληλα, επιτρέπει 11,8 επιθετικά ριμπάουντ στους αντιπάλους του, επίδοση που το τοποθετεί στη 13η θέση μεταξύ των 20 ομάδων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εκεί βρίσκεται ένα συγκεκριμένο περιθώριο βελτίωσης: στην ολοκλήρωση της άμυνας, ώστε η καλή πρώτη προσπάθεια να μη χρειάζεται να... επαναληφθεί στην ίδια κατοχή.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια στις διεκδικήσεις και συμμετοχή όλων στο «κλείσιμο» της φάσης με πιο αποτελεσματικά box out. Απέναντι στη Βίρτους σε λίγες μέρες (17/11), που προηγείται στα επιθετικά ριμπάουντ με 14,2 ανά αγώνα, αυτή η λεπτομέρεια γίνεται άμεσα βασική προϋπόθεση για το διπλό.

Επιλογή σουτ: Η απόσταση από το 58,5% στο 41,9%

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το ματς με τους «μπλαουγκράνα» με 13/31 δίποντα και 11/31 τρίποντα. Οι ισάριθμες προσπάθειες μέσα και έξω από τη γραμμή δεν συνιστούν αυτομάτως λάθος κατανομή. Το πρόβλημα βρίσκεται στην ποιότητα των εκτελέσεων και στο κατά πόσο προκύπτουν από την επίθεση που θέλει να παίξει η ομάδα. Το βράδυ της Παρασκευής (13/11) αρκετές επιλογές ήταν βιαστικές ή ήρθαν χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συνεργασία.

Το 41,9% στα δίποντα απέχει αισθητά από το 58,5% που έχει το «τριφύλλι» μέσα στη σεζόν και το διατηρεί στην 3η θέση του εν λόγω πίνακα. Δίχως αμφιβολία, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς διαθέτουν αποτελεσματικότητα μέσα από τη γραμμή, όμως στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν βρήκαν τις συνθήκες για να την αξιοποιήσουν. Η κακή κυκλοφορία και το προβληματικό timing στην πάσα δυσκόλεψαν τις τελικές προσπάθειες.

Αντίστοιχα, το 35,5% στα τρίποντα ήταν κοντά στο 35,2% της συνολικής τους επίδοσης, το οποίο όμως είναι ούτως ή άλλως «προβληματικό». Άρα, η εξήγηση δεν μπορεί να εξαντληθεί στο ότι «δεν μπήκαν τα σουτ» σε ένα ματς. Ο Φρανσίσκο, για παράδειγμα, είχε 4/9 τρίποντα, όμως οι αποφάσεις του στο τελευταίο δίλεπτο κόστισαν. Η αξιολόγηση της εκτέλεσης περιλαμβάνει τη στιγμή, τη διαθέσιμη επιλογή και την κατάσταση του αγώνα, πέρα από το τελικό ποσοστό.

Το τεχνικό επιτελείο μετά το φινάλε της αναμέτρησης περιέγραψε ορισμένα στοιχεία: νευρικότητα, κακές επιλογές και απώλεια αυτοπεποίθησης όταν η Μπαρτσελόνα επέστρεψε. Ο Παναθηναϊκός Aktor χρειάζεται, λοιπόν, συγκεκριμένες συνεργασίες στις οποίες θα μπορεί να επιστρέφει και όταν βρίσκεται υπό πίεση. Διαφορετικά, η προσπάθεια να... απαντήσει άμεσα στο καλάθι του αντιπάλου οδηγεί σε βεβιασμένα σουτ και επιταχύνει την απώλεια ελέγχου.

Βολές και συγκέντρωση: Οι διορθώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν

Οι 9 χαμένες βολές κόντρα στην «Μπάρτσα» αποτέλεσαν -για άλλη μια φορά- ξεχωριστό πρόβλημα. Ο Ματίας Λεσόρ είχε 1/4β., ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε 3/6β. και η ομάδα συνολικά 15/24β., την ώρα που η Μπαρτσελόνα εκτέλεσε με 18/21β.. Το 73,3% από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» έπειτα από 11 αγωνιστικές τοποθετεί τον Παναθηναϊκό στην 18η (!) θέση της σχετικής λίστας. Πρόκειται για σταθερή μια απώλεια πόντων, μια «ανοιχτή πληγή», με αυξημένο κόστος, ειδικά στις αναμετρήσεις που κρίνονται οριακά.

Πάνω από όλα, πάντως, βρίσκεται η συνέπεια. Οι 43π. παθητικό στα πρώτα 30 λεπτά και οι 33π. στα τελευταία 10' περιγράφουν μια ομάδα που -αδικαιολόγητα- εγκατέλειψε όσα έκανε σωστά. Οι συνεργασίες χρειάζονται χρόνο και οι επιστροφές αλλάζουν τους ρόλους.

Ωστόσο, η συγκέντρωση, η διάθεση στην άμυνα και η πειθαρχία στις αποφάσεις πρέπει να αποτελούν τη βάση όσο εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Ιδίως τώρα που ακολουθούν τέσσερις διαδοχικές εκτός έδρας δοκιμασίες σε Μπολόνια, Κάουνας, Βαλένθια και Κωνσταντινούπολη...