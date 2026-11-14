Εlite League: Ντέρμπι κορυφής στο Λαύριο - Δοκιμασία στην Κομοτηνή για την Μεγαρίδα

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Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου για την 8η αγωνιστική της Elite League, με το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στο Λαύριο και τον Πανιώνιο.

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου με την διεξαγωγή της 8ης αγωνιστικής.

Στο παιχνίδι που συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα το Λαύριο υποδέχεται τον αήττητο Πανιώνιο σε ένα ντέρμπι κορυφής. Παράλληλα, η Μεγαρίδα δοκιμάζεται στην Κομοτηνή με την τοπική ομάδα, με το σύνολο των Μεγάρων να θέλει το διπλό για να παραμείνει στα υψηλά στρώματα.

Η 8η αγωνιστική της Elite League (13-16/11):

Παρασκευή 13/11 (16:30):

Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος 67-81

Σάββατο 14/11 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (16:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Αμύντας / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (19:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 16/11 (21:15):

Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 20-23/11):

Παρασκευή 20/9 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Σάββατο 21/9 (17:00):

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 23/9 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό