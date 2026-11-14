«Χάλκινη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μουάι Τάι Κ-16 η Γιαννουδάκη!

Η Ειρήνη Γιαννουδάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Muay thai, που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία!

Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια συμμετείχε στην κατηγορία Νεανίδων κάτω των 16 ετών (U16), άνω των 71 κιλών και στην πρώτη της συμμετοχή σε διεθνή διοργάνωση, κατάφερε κόντρα σε δυνατές αντιπάλους να σκαρφαλώσει στο βάθρο.

Στα προημιτελικά της κατηγορίας της επικράτησε της Ουγγαρέζας Ταμάρα Άνταμ-Σάμπο με σκορ 30-26, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα ημιτελικά, όπου ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τη θηριώδη Τουρκάλα Αϊσίμα Αϊντογντού

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ελληνική αποστολή πέρα από την Γιαννουδάκη, πανηγύρισε τις προκρίσεις των Αγγελική Μπακάλη-Χατζηαγγέλου και του Ιωάννη Κουλεντάκη, που εξασφάλισαν μια θέση στον βάθρο.

Η μαθήτρια της γ’ γυμνασίου δήλωσε στο SDNA: «Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, η σωματική υπεροχή της αντιπάλου μου ήταν παραπάνω από εμφανής, μοιάζαμε με τον Δαβίδ και τον Γολιάθ, μόνο που δυστυχώς κέριδσε ο Γολιάθ. Πολλοί στη θέα των δύο μας πίστεψαν ότι θα εγκαταλείψω από τον πρώτο γύρο, ωστόσο κατάφερα να σταθώ με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έφαγα πολύ ξύλο, αλλά έριξα κιόλας. Ήταν ο πρώτος μου διεθνής αγώνας και δεν κρύβω ότι ένιωσα φοβερή τιμή για το γεγονός ότι φόρεσα τη φανέλα με το εθνόσημο. Σκεπτόμενη ότι εκείνη την ώρα εκπροσωπώ τη χώρα μας ένιωσα συγκίνηση».

Για το γεγονός ότι την προπονεί ο πατέρας της, ο οποίος πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας είπε: «Ο πατέρας μου, μου έχει δώσει μαθήματα ζωής πολύ πριν αρχίσει να με διδάσκει μουάι τάι. Δεν είναι εύκολο ο πατέρας σου να είναι και προπονητής σου, αλλά θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει να βρεθεί μία ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ρόλους. Ξέρω ότι προτεραιότητα του είναι να είμαι ευτυχισμένη. Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου».

Παρακολουθείστε τον αγώνα της Ειρήνης Γιαννουδάκη από το 3:15.00 κι έπειτα