Εκτός ημιτελικών η Σαμπαλένκα (vids)

Μεγάλη νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα σημείωσε η Ελίνα Σβιτολίνα και επέστρεψε στα ημιτελικά του Indian Wells μετά από επτά χρόνια.

Η 32χρονη Ουκρανή (Νο.6) επικράτησε της 28χρονης Λευκορωσίδας (Νο.2) με 6-3, 3-6, 6-1 και θα αναμετρηθεί στην τετράδα με τη Λίντα Νόσκοβα.

Η Σαμπαλένκα. από την πλευρά της, ολοκληρώνει μια μέτρια για τα δεδομένα της σεζόν και, μάλιστα, τη Δευτέρα θα είναι και εκτός Top 2. Αυτή τη στιγμή είναι στο Νο.3 του live ranking, πίσω από τη Μίρα Αντρέεβα, αλλά θα πέσει στο Νο.4 αν κατακτήσει τον τίτλο η Τζέσικα Πεγκούλα.

Μετά το... δράμα με τα ανοιχτά μικρόφωνα και το «θάψιμο» της νεαρής Ρωσίδας από την Πεγκούλα, οι δύο παίκτριες θα μονομαχήσουν απόψε στις 22.00 για μια θέση στον τελικό! Ο αγώνας της Σβιτολίνα με τη Νόσκοβα θα γίνει αμέσως μετά.

Η Αντρέεβα έφτασε στα ημιτελικά αήττητη, αφού έκανε το τρία στα τρία επικρατώντας με 6-2, 6-1 της Ντιάνα Σνάιντερ, που μπήκε την τελευταία στιγμή στον αγωνιστικό χώρο ως alternate στη θέση της Καρολίνα Μούχοβα.