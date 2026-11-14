Ο ευρωπαϊκός Τύπος είναι σκληρός με Εθνική: «Ταπείνωση και ντροπή - Νόμιζες ότι έβλεπες το Σαν Μαρίνο»

Με το… Σαν Μαρίνο συγκρίνουν την Εθνική ομάδα τα ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, ασκώντας σκληρή κριτική στην εικόνα της απέναντι στην τρομερή Ολλανδία του Τσάβι.

Μια από τις πιο εφιαλτικές βραδιές στην ιστορία της έζησε χθες η Εθνική ομάδα, που γνώρισε βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ. Η ήττα αυτή βάζει σε περιπέτειες ακόμα και την τρίτη θέση στη League A του Nations League και ο Τύπος ανά την Ευρώπη δεν είναι καθόλου ευγενικός με τη «γαλανόλευκη».

Το γαλλικό Eurosport χρησιμοποίησε τη λέξη «ταπείνωση» στον τίτλο του δημοσιεύματός του για την ελληνική ήττα. «Όσο για τους Έλληνες, οι οποίοι πλέον ισοβαθμούν με τη Γερμανία (8 βαθμοί), θα προσπαθήσουν να κερδίσουν εντός έδρας τη Σερβία, ελπίζοντας σε ένα λάθος της Μάνσαφτ. Αλλά ποια θα είναι η διάθεση των παικτών του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς 72 ώρες μετά από αυτή τη συντριβή, μια από τις χειρότερες ήττες στην ιστορία τους;», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Το FootMercato σημειώνει: «Nations League: Η Ολλανδία φιλοδώρησε την Ελλάδα με ένα ταπεινωτικό 7-0, η Γερμανία νίκησε τη Σερβία». Η γαλλική ιστοσελίδα χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ταπεινωτικό και συνδέει τον θρίαμβο των Ολλανδών με την πρόκρισή τους στην τελική φάση των οκτώ ομάδων της διοργάνωσης, τον προσεχή Μάρτιο.

Στην Ολλανδία, η De Telegraaf» αποθεώνει την ομάδα του Τσάβι: «Η εθνική Ολλανδίας δεν άφησε τίποτα όρθιο απέναντι στην Ελλάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League». Το δημοσίευμα στέκεται στην απόλυτη κυριαρχία των «οράνιε», οι οποίοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ελληνική ομάδα.

Η βελγική HLN προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή σύγκριση: «Η Ολλανδία έδωσε ένα γερό χαστούκι στην Ελλάδα: Αν δεν ήξερες ότι στο γήπεδο βρίσκονταν έντεκα Έλληνες, θα νόμιζες ότι στο Άμστερνταμ είχε ταξιδέψει το Σαν Μαρίνο».

Στην Ιταλία, η «Gazzetta dello Sport» γράφει: «Η Ολλανδία καλπάζει! Επτά γκολ απέναντι στην Ελλάδα και πρόκριση στα προημιτελικά». Η ιταλική εφημερίδα στέκεται στην επιβλητική εμφάνιση της ομάδας του Τσάβι και στο εμφατικό 7-0, με την αναφορά στα επτά γκολ να αφορά τη συνολική παραγωγικότητα της Ολλανδίας.

Στη Γερμανία, το «Kicker» επικεντρώνεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, επιλέγοντας τον τίτλο «Χατ-τρικ του Ρέιντερς πριν από την ανάπαυλα: Η Ελλάδα καταποντίζεται απέναντι στους Οράνιε». Το γερμανικό μέσο τονίζει ότι ο Ολλανδός μέσος είχε ήδη πετύχει τρία γκολ πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, βάζοντας από νωρίς τη σφραγίδα του στη συντριβή της ελληνικής ομάδας.

Στη Σερβία, η ιστοσελίδα Mozzart Sport αναφέρει: «Ξέσπασε ντροπή! Οι Έλληνες δέχθηκαν επτά γκολ από την Ολλανδία». Το δημοσίευμα αποθεώνει την εμφάνιση των Μόλεν, Τίμπερ, Ρέιντερς και Ντάμφρις, ενώ παράλληλα ασκεί δριμεία κριτική στην αμυντική λειτουργία της Ελλάδας. Τονίζει δε ότι δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς χειρότερη εμφάνιση κεντρικού αμυντικού σε διάστημα 90 λεπτών.

Στην Ισπανία, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον Τσάβι και στην εντυπωσιακή εμφάνιση της εθνικής Ολλανδίας. Η «Mundo Deportivo» έκανε λόγο για σαρωτική επικράτηση των «Οράνιε», αναδεικνύοντας την επιθετική τους αποτελεσματικότητα και το αποφασιστικό βήμα που πραγματοποίησαν για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

«Ο Τζολάκης απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την ελληνική ομάδα, κάνοντας μια άστοχη απόκρουση από το Σάμερβιλ, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για πολύ καιρό στην Ολλανδία», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η ισπανική «Marca» έχει τίτλο «Ολλανδία 7-0 Ελλάδα – Αφιέρωμα στον “Κρόιφισμό” του Τσάβι», και παρουσιάζει την εμφάνιση των Ολλανδών ως μια πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση, συνδέοντάς την με τη φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι «Οράνιε» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Nations League.

Η «AS» στον τίτλο γράφει: «Ξεκίνησε η Xavimania!», αναδεικνύοντας την επιρροή του Τσάβι στην εθνική Ολλανδίας. Το ισπανικό μέσο στέκεται στο χατ-τρικ του Ρέιντερς, τις τρεις ασίστ του Ντάμφρις, αλλά και την επιτυχημένη δοκιμή του Γιούριεν Τίμπερ στη θέση του αριστερού μπακ.