Παούνοβιτς: «Δεν έβρισε τον διαιτητή ο Ζίβκοβιτς - Απαράδεκτο να δεχόμαστε κόκκινες κάρτες για κάτι τέτοιο»

Απαράδεκτη χαρακτήρισε την κόκκινη στον Ζίβκοβιτς ο Παούνοβιτς, καθώς ο έμπειρος εξτρέμ δεν έβρισε τον διαιτητή.

Έξαλλος ήταν ο Βέλικο Παούνοβιτς με την αποβολή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο τέλος του αγώνα της Σερβίας με τη Γερμανία. Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, μίλησε και με τον παίκτη και τον διαιτητή και ξεκαθάρισε πως ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ δεν έβρισε τον ρέφερι.

«Ο απολογισμός είναι αρνητικός όσον αφορά τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν. Πρέπει να βελτιωθούμε, στα αποδυτήρια υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για τις αποφάσεις που ελήφθησαν εις βάρος μας. Αυτό το κομμάτι με πονάει πολύ και, φυσικά, θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε.

Από τη συζήτηση που είχα με τον Ζίβκοβιτς, αλλά και με τον διαιτητή, προκύπτει ότι αυτό που του είπε ήταν ότι πρόκειται για ''καταστροφή''. Δεν ήταν βρισιά. Είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε κόκκινες κάρτες για κάτι τέτοιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

