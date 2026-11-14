Nations League: Δυνατές μάχες ανάμεσα σε Πορτογαλία - Δανία και Αυστρία - Ιρλανδία

Oκτώ αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο Nations League - Ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική του θεσμού.

Στη League A, υπάρχουν δύο παιχνίδια, αμφότερα για το 4ο γκρουπ, με τη Νορβηγία να φιλοξενεί την Ουαλία στις 19:00 και την Πορτογαλία τη Δανία. Οι Ίβηρες με το απόλυτο σε τέσσερις αναμετρήσεις βρίσκονται στη κορυφή στο +6 από τους Σκανδιναβούς, έχοντας επικρατήσει με 4-2 εκτός έδρας. Η Ουαλία και η Νορβηγία αμφότεροι έχουν από τρεις βαθμούς και μάχονται για τη 2η θέση και τα νοκ άουτ.

Για τον 2ο όμιλο της League B, η πρωτοπόρος Β. Ιρλανδία υποδέχεται την Ουκρανία, η οποία κυνηγάει τη νίκη, με στόχο στη 2η θέση. Οι δύο ομάδες θα γνωρίζουν και το αποτέλεσμα του Γεωργία-Ουγγαρία που ξεκινάει νωρίτερα (19:00). Οι Γεωργιανοί ψάχνουν βαθμούς, καθώς κινδυνεύουν με υποβιβασμό.

Η Αυστρία, η οποία ηγείται τον 3ο όμιλο της League B, υποδέχεται την Ιρλανδία, η οποία βρίσκεται στο μείον 3 και ισοβαθμεί με το Κόσοβο, που υποδέχεται το τελευταίο Ισραήλ. Η ομάδα του Μπεν Σιμόν παρότι βρίσκεται στην τελευταία θέση έχει δύο στόχους. Αποφυγή της τελευταίας θέσης, που οδηγεί σε υποβιβασμό και συγκομιδή βαθμών που θα την οδηγήσουν στα νοκ αουτ παιχνίδια.

Στον τέταρτο όμιλο η Σουηδία έχει το προβάδισμα για την πρωτιά με τους δέκα βαθμούς και υποδέχεται τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη που βρίσκεται στο -2. Ύστατη προσπάθεια για τους Ρουμάνους, που είναι ουραγοί του ομίλου. Υποδέχονται τη Πολωνία που βρίσκεται στο +4, με μια νίκη οι γηπεδούχοι μπαίνουν ακόμη και στη διεκδίκηση της τρίτης θεσης.

Το πρόγραμμα

League A

4ος όμιλος

Νορβηγία-Ουαλία 19:00

Πορτογαλία-Δανία 21:45



League B

2ος όμιλος

Γεωργία-Ουγγαρία 19:00

Β. Ιρλανδία-Ουκρανία 21:45

3ος όμιλος

Κόσοβο-Ισραήλ 16:00

Αυστρία-Ιρλανδία 21:45

4ος όμιλος

Σουηδία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 21:45

Ρουμανία-Πολωνία 21:45

Η βαθμολογία

League A



4ος όμιλος

Πορτογαλία 12 (9-4)

Δανία 6 (7-7)

Ουαλία 3 (2-5)

Νορβηγία 3 (6-8)



League B

2ος όμιλος

Β. Ιρλανδία 8 (4-0)

Ουγγαρία 7 (3-2)

Ουκρανία 4 (2-5)

Γεωργία 2 (0-2)

3ος όμιλος

Αυστρία 8 (9-5)

Κόσοβο 5 (3-4)

Ιρλανδία 5 (6-4)

Ισραήλ 2 (2-7)

4ος όμιλος

Σουηδία 10 (7-3)

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8 (6-3)

Πολωνία 4 (7-4)

Ρουμανία 0 (3-13)