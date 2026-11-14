Μονόδρομος η νίκη για την Εθνική Νέων κόντρα στη Νορβηγία

Η Εθνική ομάδα Νέων κοντράρεται σήμερα με τη Νορβηγία, για τη 2η αγωνιστική του 2ου προκριματικού γύρου του Euro K19, στη Γαλλία.

Τη νίκη χρειάζεται σήμερα (16:00) η Εθνική Νέων απέναντι στη Νορβηγία, σε ματς 2η αγωνιστική του 2ου προκριματικού γύρου του Euro K19. Η ήττα από την Ιρλανδία με 2-0 στην πρεμιέρα έφερε σε δύσκολη θέση τη «γαλανόλευκη» που καλείται να βγάλει αντίδραση και να πάρει το τρίποντο, που θα την ξαναβάλει σε τροχιά πρόκρισης.

Στον 3ο και τελευταίο προκριματικό γύρο πριν την τελική φάση του Euro K19 προκρίνονται οι τρεις πρώτοι του ομίλου και αν η Ελλάδα πάρει τη νίκη θα έχει αγκαλιάσει, σε μεγάλο βαθμό, μια σημαντική πρόκριση.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Espace Oceane, το αθλητικό συγκρότημα που βρίσκεται στο Plaintel της Γαλλίας.