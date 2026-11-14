NBA Top-10: Ο Τάρι Ίσον με «πτήση» στην κορυφή (vid)

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Εννέα παιχνίδια είχε η δράση στο σημερινό ΝΒΑ στα πλαίσια του ΝΒΑ Cup, με τάπες, circus shot, και παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.