NBA Top-10: Ο Τάρι Ίσον με «πτήση» στην κορυφή (vid)

Το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Καβς μπήκε στο Top-10, όπως και το circus shot του Μιλίκ Τόμας, αλλά το κάρφωμα του Τάρι Ίσον ξεχώρισε και πήρε την πρώτη θέση, μιας και τέτοια... πτήση είχαμε καιρό να δούμε.
Το Top-10:
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Το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Καβς μπήκε στο Top-10, όπως και το circus shot του Μιλίκ Τόμας, αλλά το κάρφωμα του Τάρι Ίσον ξεχώρισε και πήρε την πρώτη θέση, μιας και τέτοια... πτήση είχαμε καιρό να δούμε.
Το Top-10: