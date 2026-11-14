MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

NBA Top-10: Ο Τάρι Ίσον με «πτήση» στην κορυφή (vid)

Μπάσκετ
0
Google Logo

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.
Εννέα παιχνίδια είχε η δράση στο σημερινό ΝΒΑ στα πλαίσια του ΝΒΑ Cup, με τάπες, circus shot, και παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Καβς μπήκε στο Top-10, όπως και το circus shot του Μιλίκ Τόμας, αλλά το κάρφωμα του Τάρι Ίσον ξεχώρισε και πήρε την πρώτη θέση, μιας και τέτοια... πτήση είχαμε καιρό να δούμε.

Το Top-10:

 

NBA Top-10: Ο Τάρι Ίσον με «πτήση» στην κορυφή (vid)