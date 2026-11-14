Ο Αντετοκούνμπο πανηγύρισε τη νίκη των Χιτ με ΛΕΞ

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Με μια ελληνική μουσική επιλογή γιόρτασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο Έλληνας σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, σημειώνοντας 37 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του στην επικράτηση με 133-121.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Greek Freak» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την εμφάνισή του. Για μουσική υπόκρουση επέλεξε το «ΔΡΑΚΟΣ», τραγούδι από το νέο άλμπουμ του ΛΕΞ, συνδέοντας έτσι τη βραδιά στο παρκέ με μια πολυσυζητημένη ελληνική μουσική κυκλοφορία.

Δείτε την ανάρτησή του: