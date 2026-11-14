Superbet League 2: Τέσσερις μάχες το Σάββατο και ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης live στο YouTube της Superbet!

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Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου έχει ποδόσφαιρο από τις 14:00 και η δράση έρχεται στη Superbet με Super αποδόσεις, ενώ η αναμέτρηση της ΑΕΛ μεταδίδεται ζωντανά στο YouTube της Superbet!

Τέσσερα γήπεδα, οκτώ ομάδες και ένα απόγευμα γεμάτο διεκδικήσεις. Η Superbet League 2 δίνει συνέχεια στη δράση, με τις έδρες να δοκιμάζονται και τους φιλοξενούμενους να αναζητούν αποτελέσματα μακριά από το κοινό τους.

Η πρώτη σέντρα γίνεται στη Σύρο στις 14:00. Στις 14:45 ακολουθεί η αναμέτρηση στις Σέρρες, ενώ στις 15:00 το ενδιαφέρον μοιράζεται σε Τρίπολη και Λάρισα.

Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός: Η πρώτη σέντρα στο νησί!

Η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Πανθρακικό, ανοίγοντας το πρόγραμμα του Σαββάτου.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να πάρουν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Πανθρακικός, από την πλευρά του, αναζητά τις ευκαιρίες του για ένα θετικό αποτέλεσμα στο νησί.

Η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές και η διαχείριση του ρυθμού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Στις αποδόσεις της Superbet, η Ελλάς Σύρου έχει το προβάδισμα:

Ελλάς Σύρου νίκη: 1.85 *

Ισοπαλία: 3.45 *

Πανθρακικός νίκη: 3.85*

Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας: Δυνατή συνάντηση στις Σέρρες!

Ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τους τρεις βαθμούς.

Τα «λιοντάρια» θέλουν να δώσουν ένταση στο παιχνίδι τους και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη νίκη. Απέναντί τους, η Αναγέννηση Καρδίτσας καλείται να ανταποκριθεί στην πίεση και να αξιοποιήσει τις δικές της επιθετικές στιγμές.

Οι προσωπικές μονομαχίες και η συγκέντρωση στις στατικές φάσεις μπορούν να αποκτήσουν καθοριστική σημασία.

Ο Πανσερραϊκός έχει το προβάδισμα στις αποδόσεις της αναμέτρησης:

Πανσερραϊκός νίκη: 1.57 *

Ισοπαλία: 3.60 *

Αναγέννηση Καρδίτσας νίκη: 5.65*

Αστέρας Τρίπολης Β – ΠΑΟΚ Β: Μάχη με ενδιαφέρον στην Τρίπολη!

Ο Αστέρας Τρίπολης Β υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β, σε ένα παιχνίδι όπου η ενέργεια και οι αποφάσεις με την μπάλα μπορούν να καθορίσουν τον ρυθμό.

Οι γηπεδούχοι αναζητούν τη νίκη μπροστά στο κοινό τους, ενώ ο ΠΑΟΚ Β θέλει να φύγει από την Τρίπολη με ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα.

Στις αποδόσεις της Superbet, ο Αστέρας Τρίπολης Β έχει ένα μικρό προβάδισμα:

Αστέρας Τρίπολης Β νίκη: 2.02 *

Ισοπαλία: 3.20 *

ΠΑΟΚ Β νίκη: 3.50*

ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης: Ζωντανά στο YouTube της Superbet!

Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης και η αναμέτρηση έρχεται σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube της Superbet!

Οι «βυσσινί» θέλουν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να επιβεβαιώσουν μέσα στο γήπεδο το προβάδισμα που έχουν στις αποδόσεις. Ο Νέστος Χρυσούπολης αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα δώσει ξεχωριστή αξία στην εκτός έδρας προσπάθειά του.

Από την πρώτη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά κάθε φάση μέσα από το κανάλι της Superbet στο YouTube.

Οι αποδόσεις για το ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΕΛ νίκη: 1.34 *

Ισοπαλία: 4.55 *

Νέστος Χρυσούπολης νίκη: 7.60*

Τέσσερις αναμετρήσεις και επιλογές Bet Builder στη Superbet!

Στη Superbet, οι τέσσερις αναμετρήσεις συνοδεύονται από διαθέσιμες αγορές και επιλογές Bet Builder, για συνδυασμούς μέσα στον ίδιο αγώνα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου:

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.