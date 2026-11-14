Ο Τόμας Μπέρτχολντ υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Γερμανίας με το AfD

Υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Γερμανία με το ακροδεξιό κόμμα AfD αναμένεται να είναι ο Τόμας Μπέρτχολντ.

Ένας πρώην ποδοσφαιριστής αναμένεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Γερμανία (30 Ιανουαρίου 2027), καθώς σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, και συγκεκριμένα την εφημερίδα «Die Zeit», το ακροδεξιό κόμμα AfD προσανατολίζεται να προτείνει τον Τόμας Μπέρτχολντ.

Νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Γερμανίας το 1990 (62 συμμετοχές, 1 γκολ), ο πρώην κεντρικός αμυντικός συμμετείχε επίσης στον τελικό του Μουντιάλ 1986, στον τελικό του Κυπέλλου UEFA με την Ρόμα το 1991 και στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 1998 με την Στουτγκάρδη.

Ο 62χρονος Μπέρτχολντ ασχολείται με την πολιτική από την πανδημία του κορονοϊού, αλλά δεν έχει αναλάβει κανένα αιρετό αξίωμα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, επελέγη από το AfD επειδή το κόμμα θέλει κάποιο στέλεχος από την κοινωνία των πολιτών.

Οι γερμανικές προεδρικές εκλογές θα αναδείξουν τον διάδοχο του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, από το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο οποίος θα ολοκληρώσει την δεύτερη θητεία του στις 18 Μαρτίου 2027 και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη.

