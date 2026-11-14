Ο Άγγλος Όλιβερ στο Ελλάδα-Σερβία

Η UEFA όρισε τον Άγγλο διαιτητή Μάικλ Όλιβερ για το παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.

Η Εθνική ομάδα ολοκληρώνει τη Δευτέρα (16/11, 21:45) τις υποχρεώσεις της στο Nations League υποδεχόμενη τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, θέλοντας τη νίκη για να ελπίζει στην πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Σε αυτό το ματς, η UEFΑ όρισε τον Elite Άγγλο Μάικλ Όλιβερ, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες είχε διαιτητεύσει το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός στο Europa League.

Ο Άγγλος διαιτητής έχει βρεθεί δύο φορές στο παρελθόν στον δρόμο της Εθνικής, με τη «γαλανόλευκη» να μετρά ισάριθμες ήττες. Η πρώτη ήταν στις 7 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν η Ελλάδα ηττήθηκε 3-0 από την Ολλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024 και η δεύτερη ήταν στις 12 Οκτωβρίου του 2025, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωρίζει την ήττα με 3-1.

Στο Πανθεσσαλικό, ο Μάικλ Όλιβερ θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Στιούαρτ Άτγουελ, με βοηθό τον Πίτερ Μπανκς.