Σάγκι: Ο διαιτητής που σε 9 μέρες είδε 17 γκολ!

O Ρόχιτ Σάγκι είναι ο άρχοντας του γκολ - Το μοναδικό στατιστικό του διαιτητή στο Ολλανδία - Ελλάδα

Η Εθνική μας υπέστη βαριά ήττα το βράδυ της Παρασκευής (13/11) στο Άμστερνταμ από τους Ολλανδούς για το Nations League, με σκορ 7-0.

Πέρα από το σκορ όμως υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, το οποίο εντοπίζεται στο πρόσωπο του διαιτητή.

Ο λόγος για τον Νορβηγό, Ρόχιτ Σάγκι. Ο ελίτ ρέφερι, εννέα μέρες πριν ταξιδέψει στην ολλανδική πρωτεύουσα (04/11), ήταν στο γήπεδο της Λανς, όπου διεύθυνε το παιχνίδι της ομώνυνης ομάδας με την Κόμο, με το τελικό 1-9 να δημιουργεί, σε συνδυασμό με το 7-0 της Εθνικής μας ένα μοναδικό στατιστικό

Ο Σάγκι σε δύο αναμετρήσεις είδε 17 γκολ back to back και ίσως οι επόμενες ομάδες που θα τον έχουν στο ματς τους θα πρέπει να έχουν τον νου τους στην άμυνα...