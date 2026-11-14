Στη Σλοβενία για το «θαύμα» η Αναγέννηση Άρτας

Τα... ρέστα της για την ευρωπαϊκή συνέχειά της παίζει το απόψε (14/11, 20:00) η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της Αναγέννησης Άρτας.

Η ομάδα της Ηπείρου αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Αϊντόβστσινα, στον αγώνα ρεβάνς για τον 3ο γύρο του European Cup, και καλείται να ανατρέψει τη διαφορά των οκτώ γκολ, με την οποία ηττήθηκε το περασμένο Σάββατο στον πρώτο αγώνα στην Άρτα (38-30), προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η Αναγέννηση έχει πολύ δύσκολο έργο, καθώς η αντίπαλός της έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση χάρη στο +8, ωστόσο καλείται να παρουσιάσει ένα βελτιωμένο πρόσωπο στο ματς που θα διεξαχθεί στην πόλη Αϊντόβστσινα, προκειμένου να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για την... ανατροπή.

Τον αγώνα ρεβάνς των δύο ομάδων θα διαιτητεύσουν οι Ιταλοί Μαρτσέλο Καρίνο και Στέφανο Πελεγκρίνο.