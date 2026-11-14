Τέσσερις φορές το ίδιο λάθος: Πώς Μπόνγκα και Λεσόρ έδωσαν στον Ρόμπινσον - των 8π ως το 35’ - 4 καθαρά σουτ εκτέλεσης

Το SDNA βάζει τα 4 τρίποντα του Ρόμπινσον σε μικροσκόπιο: Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο Ίσαακ Μπόνγκα που αποκτήθηκε για τις αμυντικές ικανότητές του, τον άφησε να εκτελέσει δύο φορές μόνος του, ενώ άλλες δύο τον… κοιτούσε ο Λεσόρ.

Η τακτική του τριφυλλιού πάνω στον Ρόμπινσον λειτούργησε άριστα μέχρι την 4η περίοδο. Ο Αμερικανός και μοναδικός, απόντος του Πάντερ, δημιουργός και εκτελεστής της Μπαρτσελόνα αποτελούσε τον στόχο της άμυνας του Παναθηναϊκού.



Τα κατάφερε ως τότε κάτι παραπάνω από περίφημα. Ο Ρόμπινσον είχε βγει εκτός ματς. Είχε σκοράρει 8 πόντους ως το 35’. Τελείωσε με 24! Γιατί όπως συμβαίνει με τους αθλητές που έχουν killer instinct, αν ζεσταθεί δεν θα προλαβαίνεις να αντιδράσεις.



Ο Λεσόρ επέτρεψε στο 66-57 να συμβεί καθώς στο side pick an roll τον άφησε να εκτελέσει χωρίς να βγει πάνω στην εκτέλεση. Αμέσως μετά απολογήθηκε στον Ομπράντοβιτς, όμως ο Αμερικανός είχε ήδη ζεσταθεί.



Στο 66-63 ο Ρόμπινσον βγαίνει στο transition μετά το μπλοκ του Νίμπο στον Γιαμπουσέλε. Ο Μπόνγκα που είναι μέσα στο γήπεδο μόνο για την άμυνα, παίζει παθητικά, μένει 1,5 μέτρο πίσω και ο Ρόμπινσον εκτελεί για το 66-66. Πλέον ο Αμερικανός έχει μπει σε on fire mode.



Στο 69-68 με 1:14 για το τέλος, ο Λεσόρ κάνει δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Ο Ρόμπινσον παίρνει δεξιά ντρίμπλα από όπου έρχεται η αγαπημένη του εκτέλεση. Ο Λεσόρ μένει πολύ πίσω και ο Αμερικανός εκτελεί από τα 7,5 μέτρα ανενόχλητος, μια απόσταση ασήμαντη όταν όταν ένας προικισμένος επιθετικά παίκτης σουτάρει χωρίς πίεση.



Το ματς κρίνεται στη μία κατοχή. Ο Μπόνγκα μένει στο γήπεδο για να σκεπάσει με το μέγεθος του τον Ρόμπινσον. Ο Αμερικανός φεύγει ξανά προς τη δεξιά πλευρά και τη στιγμή της εκτέλεσης, ο Μπόνγκα έχει βγει ξανά εκτός σωστής αμυντικής θέσης.

Τέσσερα uncontested σουτ, τέσσερις φορές το ίδιο λάθος. Ακόμα και το τελευταίο σουτ του Ρόμπινσον που προφανώς από τύχη κατέληξε στο καλάθι, ήρθε να υπενθυμίσει ότι αν δεν παλέψεις σε αυτό το επίπεδο, αν δεν ιδρώσεις για κάθε μπάλα, θα έρθει η μπάλα να σε τιμωρήσει.