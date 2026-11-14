Μπέος για την Εθνική ομάδα: «Ας σταματήσουν λοιπόν τα πικρόχολα σχόλια - Τώρα χρειάζεται τη στήριξή μας»

Ο Αχιλλέας Μπέος εξέφρασε τη στήριξή του στην Εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι τώρα χρειάζεται να σταθούν όλοι δίπλα της και πως δεν χρειάζονται πικρόχολα σχόλια.

Αναλυτικά:

Ακούγοντας και διαβάζοντας τα αρνητικά σχόλια για την εθνική μας ομάδα αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω ότι προσωπικά εξακολουθώ να στηρίζω την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της για όλα αυτά που μας έχουν προσφέρει.

Τη Δευτέρα στο Πανθεσσαλικό όλοι μας θα είμαστε δίπλα στην Εθνική μας ομάδα γιατί τώρα χρειάζεται τη στήριξή μας. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να προκριθούμε, αυτό θα έχει συμβεί σε τριπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση. Κάτι που μέχρι πριν λίγο καιρό φάνταζε αδιανόητο.

Ας σταματήσουν λοιπόν τα πικρόχολα σχόλια και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά και τον προπονητή, που μας έχουν κάνει περήφανους.