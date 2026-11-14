Η εκτίμηση του Kicker για την επιστροφή του Κωνσταντέλια

Γερμανικό δημοσίευμα διαψεύδει τις φήμες, που ήθελαν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή να επιστρέφει νωρίτερα από το προβλεπόμενο

Σύμφωνα με τη «Kicker», ο Κωνσταντέλιας έχει παρουσιάσει ικανοποιητική πρόοδο όσων αναφορά την αποθεραπεία του, με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να παρακολουθούν από κοντά την πορεία της κατάστασής του. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, περνάει μεγάλο μέρος της αποκατάστασης του στις εγκαταστάσεις των Βεστφαλών, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του γερμανικού συλλόγου.

Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, , σκοπός των Γερμανών είναι να συνεχιστεί ομαλά η ενσωμάτωση του Κωνσταντέλια στο νέο του περιβάλλον, παρότι δεν μπορεί να βρίσκεται στο χορτάρι με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Το ερώτημα όλων, αφορά το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Παρά τις φήμες περί επιστροφής νωρίτερα από το προβλεπόμενο, η «kicker», διέψευσε τις θεωρίες αυτές. Μάλιστα επισημαίνει, ο μέσος χρόνος αποκατάστασης έπειτα από ρήξη χιαστού διαμορφώνεται μεταξύ οκτώ και εννέα μηνών, με τα τέλη Απριλίου να είναι ένα αντιπροσωπευτικό χρονικό σημείο επιστροφής για την περίπτωση του Κωνσταντέλια.

So ist der Stand bei Konstantelias wirklich Giannis Konstantelias fehlt Borussia Dortmund derzeit mit einem Kreuzbandriss. Nun gibt es Meldungen, wonach der Grieche früher zurückkehren könnte als zunächst vermutet. https://t.co/synxxB1QZj — kicker Fussball News Feed (@kickDE) November 14, 2026



