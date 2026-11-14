Κάποιοι άλλοι, πριν από 22 χρόνια, "έφαγαν" 4 γκολ στην Ολλανδία και μετά έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης!

Ο Βασίλης Βέργης (θυμίζει και) γράφει για το απόλυτο ξενέρωμα του κόσμου από Γιοβάνοβιτς και διεθνείς, την ανάγκη για τερματισμό του "χαϊδέματος" και την υποχρέωσή τους η "συγνώμη" να δοθεί ΜΟΝΟ στο γήπεδο.

Τούτες τις στιγμές ό,τι κι αν ακούσω, ό,τι κι αν διαβάσω δεν θα μου κάνει εντύπωση. Όταν η πληγή είναι ορθάνοιχτη προκαλεί τεράστιο πόνο. Την ώρα που το αίμα ρέει και οι υπερβολές δικαιολογούνται και το "σιχτίρισμα" κατανοητό είναι. Επτά γκολ! Και μόνο που το λες σε πιάνει σύγκρυο. Δεν "χωνεύονται" με τίποτα.

Προφανώς δεν μπορείς να παρεξηγήσεις όποιο πληγωμένο Έλληνα φίλαθλο ζητάει "τα κεφάλια όλων" μετά την πρωτοφανή ποδοσφαιρική ταπείνωση στο Άμστερνταμ. Και μάλιστα ταπείνωση για μια ομάδα η οποία, δίχως ακόμη να έχει πετύχει τίποτα, έχει "ανακηρυχθεί" ως "η πιο ταλαντούχα εθνική Ελλάδος όλων των εποχών". Και σε αυτό, δυστυχώς, συμβάλλαμε όλοι, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο: Τύπος, κόσμος, Ομοσπονδία.

Πρέπει λοιπόν αυτή η 7άρα από την Ολλανδία -η οποία με βάσει την ιστορία και την προσφορά της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι χιλιόμετρα μπροστά- να αποτελέσει την αφετηρία για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους ώστε από εδώ και πέρα να μην πεταχτεί στα σκουπίδια το πλούσιο ταλέντο αυτής της ομάδας. Γιατί μια δραματική βραδιά δεν μπορεί να μηδενίσει ούτε να ακυρώσει. Προσωπικά συνεχίζω να πιστεύω πολύ στις δυνατότητες των διεθνών και στο γεγονός πως αυτή η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε μία πρόκριση στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης για να βγάλει τη θηλιά από το λαιμό (τη θηλιά των 14 χρόνων αποτυχίας για την οποία δεν ευθύνεται) και να καλπάσει μετά σαν άτι. Όποιος δεν πιστεύει ότι η ομάδα διαθέτει το ταλέντο να πάει στα τελικά του επόμενου Euro είναι ξεκάθαρα επηρεασμένος από την άθλια εικόνα της χθεσινής βραδιάς.

Αναγκαίο είναι όμως να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να υπάρξει επανεκκίνηση με πραγματικούς όρους. Τέρμα στα "χαϊδέματα". Η Ομοσπονδία πρώτη απ΄όλους. Ο πρόσφατος αποκλεισμός από το Μουντιάλ, που ήρθε ουσιαστικά με κάτω τα χέρια, αντιμετωπίστηκε με "αγάπη και προδέρμ". Καιρός είναι, πλέον, μετά από την ταπείνωση στη "Γιόχαν Κρόϊφ Αρένα", να γίνουν ξεκάθαρες εξηγήσεις από τον πρόεδρο στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές. Οι ομάδες παίζουν για το αποτέλεσμα, όχι μόνο "για τη χαρά του σπορ". Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν έχει θέση.

Τα πρώτα 4 ματς στο Nations League μας είχαν δώσει την εντύπωση ότι η Εθνική άλλαξε νοοτροπία και άρχισε να παντρεύει το ταλέντο με τον ρεαλισμό. Οτι έμαθε πως να κυνηγά το αποτέλεσμα. Στην Ολλανδία την είδαμε να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος.

Ετρωγαν 3 γκολ στο 20λεπτο και δεν έκαναν ούτε φάουλ! Εβγαλαν ολόκληρο παιχνίδι χωρίς κίτρινη κάρτα. Μηδέν ποδοσφαιρικός εγωισμός. Εγιναν "κομπολόι" στις διαθέσεις των Ολλανδών οι οποίοι... σταμάτησαν στα 7, θα μπορούσαν να πετύχουν άλλα τόσα.

Ποδοσφαιριστές που ανέχτηκαν να βάλουν το όνομά τους σε μια από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του ποδοσφαίρου μας. Ποια; Η "πιο ταλαντούχα γενιά όλων των εποχών" όπως την αποκαλούσαν.

Και ο προπονητής τι έκανε για να σταματήσει τον διασυρμό;

ΤΙΠΟΤΑ. Παρακολουθούσε την ομάδα του να δέχεται το ένα γκολ μετά το άλλο, λες και ήταν... φιστίκια, και αμήχανος δεν αντιδρούσε. Οι αλλαγές του έγιναν μετά το 7-0. Αν είναι δυνατόν. Σε ημίχρονο με την ομάδα πίσω με πέντε γκολ, ο Γιοβάνοβιτς δεν βρήκε να κάνει ούτε μία διορθωτική κίνηση. Λες και ήταν υπνωτισμένος. Προσπαθώ να βρω έστω έναν λόγο γι αυτό και αδυνατώ. Λες και δεν καθόταν στον πάγκο ένας κόουτς με την εμπειρία του Ιβάν αλλά κάποιος που απλώς του έμοιαζε.

Για να μην το κουράζουμε. Οι "συγνώμες" που ακούσαμε από το στόμα των διεθνών είναι αυθεντικές, όχι δήθεν. Γιατί εκείνοι πρώτοι καταλαβαίνουν ότι είναι στο πάτωμα. Όμως η πραγματική "συγνώμη" και η αυτοκριτική για την ταπείνωση από παίκτες και προπονητή, πρέπει να δοθούν/υπάρξουν ΜΟΝΟ στο γήπεδο. Εκεί ταπεινώθηκαν, εκεί να το γυρίσουν. Πρωτίστως στο Πανθεσσαλικό τη Δευτέρα κόντρα στους Σέρβους.

Εχουν ξενερώσει τον κόσμο που τους πίστευε. Εχουν δώσει δικαίωμα στους τοξικούς για να αρχίσουν τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.

Στα πόδια, στο μυαλό και στην ψυχή τους είναι πως θέλουν να ορίσουν "το παρακάτω". Θυμίζω ότι πριν από 22 χρόνια, στις 28/04/2004 σε φιλικό παιχνίδι στο Αϊντχόφεν, η Ολλανδία είχε νικήσει 4-0 την Ελλάδα. Μετά από 2 μήνες και κάτι ψιλά, η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το Euro. Αυτή ήταν Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ των διεθνών σε όσους μετά την 4άρα στην Ολλανδία είχαν σπεύσει να προβλέψουν ότι έρχονται και "επίσημοι διασυρμοί".

Περιμένουμε την απάντηση των σημερινών διεθνών Ελλήνων ποδοσφαιριστών...