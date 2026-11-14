Για την παραμονή της παλεύει η Πολωνία, κόντρα αήττητων στην Στοκχόλμη

Για την 5η αγωνιστική του 4ου ομίλου της Β’ κατηγορίας του Nations League η ουραγός Ρουμανία υποδέχεται στο Βουκουρέστι την Πολωνία, που έχει μαθηματικές ελπίδες για τη 2η θέση. Στη Στοκχόλμη συναντιούνται οι δύο αήττητες, Σουηδία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Τέσσερις σερί νίκες, όλες με Over για την Πολωνία απέναντι στη Ρουμανία, η οποία ήταν αήττητη στις 5 προηγούμενες μονομαχίες τους.

Ανάλογα τέσσερις ήττες σε ισάριθμα ματς έχει στον όμιλο η Ρουμανία. Δεν μπορεί πλέον να τερματίσει στην πρώτη δυάδα, ενώ αν δεν κερδίσει απόψε, τότε θα υποβιβαστεί στη Γ’ κατηγορία από σήμερα. Στον πάγκο της από τον Απρίλιο βρίσκεται ο Γκέοργκε Χάτζι και ο έως τώρα απολογισμός του είναι 1-1-4. Ο μέσος της ΑΕΚ Μάριν είναι τιμωρημένος και θα λείψει, ενώ τραυματίστηκε και αποχώρησε ο βασικός τερματοφύλακας της Θέλτα, Ράντου. Η νίκη επί της Ρουμανίας με 6-0 είναι η μοναδική για την Πολωνία στον όμιλο. Ο 64χρονος Ούρμπαν, ο οποίος έχει στεφθεί πρωταθλητής και ως παίκτης, τρεις φορές με την Γκόρνικ Ζάμπρζε, και ως προπονητής, με τη Λέγκια Βαρσοβίας, έχει κανονικά στην αποστολή τον 38χρονο Λεβαντόφσκι που αγωνίζεται στη Σικάγο Φάιαρ. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Πόρτο Μπέντναρεκ, ενώ από τον Σεπτέμβριο λείπει ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους, Γκράμπαρα. Η γηπεδούχος θα ψάξει το παλέψει απέναντι στην όχι και τόσο σταθερή Πολωνία, της οποίας η εστία παραβιάστηκε στα 8/10 τελευταία παιχνίδια της. Γκολ δέχεται και η Ρουμανία, εδώ και 14 ματς. Το combo του διπλού με το γκολ/γκολ προσφέρεται σε ικανοποιητική τιμή.

Τρεις νίκες και μία ισοπαλία είναι η συγκομιδή της Σουηδίας στο γκρουπ και αν νικήσει σήμερα θα εξασφαλίσει από τώρα την άνοδο στην Α’ κατηγορία της διοργάνωσης, εκεί όπου έχει συμμετάσχει μόνο μία φορά στα έως τώρα 5 τουρνουά. Στον πάγκο της βρίσκεται ο Άγγλος Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος την οδήγησε και στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε στο πρώτο νοκ άουτ από τη Γαλλία. Ο μέσος της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Ζένελι, τραυματίστηκε και αποχώρησε από την αποστολή. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο επιθετικός της πρωτοπόρου στην Πολωνία, Λεχ Πόζναν, Βάλεμαρκ (13 γκολ φέτος). Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη συμμετείχε και αυτή στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκλείστηκε ομοίως στη φάση των «32» (2-0 από τις ΗΠΑ). Στο Nations League τα πάει πολύ καλά και έχει αποφύγει δεδομένα τον υποβιβασμό. Στην αποστολή της βρίσκεται ο αμυντικός του Ολυμπιακού Σμαΐλοβιτς και ο μέσος του Βόλου Μπούρνιτς.

Η δυνατή επιθετική γραμμή της Σουηδίας, με Ίσακ, Γκιόκερες και Ελάνγκα μεταξύ άλλων, της δίνει το προβάδισμα για μία ακόμη νίκη. Πιθανόν και το G/G, όπως έγινε και στο ματς του πρώτου γύρου (1-1).

300. ΡΟΥΜΑΝΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ 2&G 3,25

301. ΣΟΥΗΔΙΑ - ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖ. 1&G 3,15