Με σύνθεση ανάγκης η ΑΕΚ κόντρα στη Δόξα Λευκάδας

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Με σύνθεση ανάγκης θα παραταχθεί η ΑΕΚ απέναντι στη Δόξα Λευκάδας, σε ένα σημαντικό παιχνίδι για την επιστροφή της στα θετικά αποτελέσματα. Τα προβλήματα τραυματισμών έχουν περιορίσει τις επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του πλήρη δωδεκάδα.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς τέθηκε εκτός αποστολής, με αποτέλεσμα η Ένωση να έχει στην διάθεσή της μόλις τέσσερις ξένους: τους Νόλεϊ, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Ερτέλ. Εκτός παραμένουν επίσης οι τραυματίες Κισόν Φίζελ, Λούκας Λεκαβίτσιους και Γκρεγκ Μπράουν, ενώ απών θα είναι και ο Γάιος Σκορδίλης.

Η απουσία του Σκορδίλη περιορίζει ακόμη περισσότερο τις λύσεις κοντά στο καλάθι. Η ΑΕΚ θα έχει μόλις δύο διαθέσιμους ψηλούς, τον Νέλι Τζόζεφ και τον Γιώργο Τσαλμπούρη, και ο Σάκοτα θα χρειαστεί να διαχειριστεί προσεκτικά τον χρόνο τους.

Η σύνθεση της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Χαρτώνας, Γυμνόπουλος, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ.