Διέλυσε την Σλοβακία η Εθνική Γυναικών - Παρθενική νίκη στην προκριματική φάση του Eurobasket

Η Εθνική Γυναικών έκανε την πρώτη της νίκη στη Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 με το 98-70 επί της Σλοβακίας στο κατάμεστο “Ιβανώφειο”, στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη (17.11, 18.00) θα αναμετρηθεί με την Ολλανδία στο ίδιο γήπεδο.

Η ελληνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι με τις Παυλοπούλου, Χριστινάκη, Παρκς, Σπανού, Φασούλα, με την Σλοβακία να φτάνει στο 4-7 (3’25’’) με την Γιακούμπτσοβα να σημειώνει πέντε συνεχόμενους πόντους. Αυτό που ακολούθησε είναι ένα 9-0 από την Ελλάδα με τις Σπανού-Φασούλα να ανοίγουν το… χορό και τις Σταμολάμπρου-Κριμίλη να ακολουθούν για το 13-7 (6’15’’). Το τρίποντο της Καρλάφτη έγραψε το 20-11 (8’17’’), το δίδυμο Λούκα – Φασούλα βρήκε ξανά θέση στο παρκέ και η δεύτερη με «γκολ φάουλ» έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά (31-21, 14’), φτάνοντας η ίδια στους 13 πόντους!

Κολλάτου και Χριστινάκη ακολούθησαν επιθετικά για να οδηγήσουν στο +15 (40-25, 16’50’’), ενώ η Παυλοπούλου πήρε τη σκυτάλη για το +18 (43-25, 17’). Η Σλοβακία προσπάθησε να επιστρέψει (46-33, 20’), αλλά η Στέλλα Καλτσίδου είδε να επιστρέφουν από τα αποδυτήρια συγκεντρωμένες και αποφασισμένες. Το τρίποντο της Σπανού έδωσε το σύνθημα, η Παρκς ακολούθησε στον αιφνιδιασμό και η Φασούλα ήταν εκεί για να στείλει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (54-33, 21’40’’).

H απόσταση έφτασε και στο +24 με την Κριμίλη να βρίσκει το στόχο (63-39, 25′) με την Φασούλα να φτάνει σε double double (22π. 10ρ.), γράφοντας και το 71-48 (27′). Η Σλοβακία προσπάθησε για μία ακόμη φορά να “ροκανίσει” την διαφορά για να κλείσει η τρίτη περίοδος 73-55 με την Μαρτίσκοβα να ευστοχεί. Η Παρκς πήρε προσπάθειες στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου (81-55, 31’40”) και συνέχισε ως το 86-57 (34’20”). Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από την Χριστινάκη έγραψαν το 92-64 (37’10”).

Το τρίποντο με το οποίο η Παρκς έγραψε το 98-67, έφερε και το δικό της ατομικό ρεκόρ με τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών, φτάνοντας στους 23 πόντους. Το προηγούμενο ήταν 22 από τον αγώνα με την Σερβία (11.11). Η Τουμπανιάρη βρήκε και αυτή τη θέση της στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, στη δεύτερη εμφάνισή της με την Εθνική Γυναικών, η οποία έφτασε στη νίκη με το τελικό 98-70.

Διαιτητές: Μιτρόφσκι (Βόρεια Μακεδονία)-Στεφανόβ (Βουλγαρία)-Μουμίνι (Κόσοβο)

Δεκάλεπτα: 20-15, 46-33, 73-55, 98-70

Ελλάδα (Καλτσίδου): Κριμίλη 7 (1), Σταμολάμπρου 2, Παυλοπούλου 3 (1), Λούκα 2, Σπανού 17 (3), Τουμπανιάρη, Χριστινάκη 10 (1), Γρηγοροπούλου, Κολλάτου 3 (1), Παρκς 23 (4), Φασούλα 26 (15ρ.), Καρλάφτη 5 (1)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

11.11

Σερβία-Ελλάδα 84-74

Ολλανδία-Σλοβακία 80-69

14.11

Ολλανδία-Σερβία 82-89

Ελλάδα-Σλοβακία 98-70

17.11

18.00 Ελλάδα-Ολλανδία

19.00 Σλοβακία-Σερβία

Η κατάταξη

1.Σερβία 2-0

2.Ελλάδα 1-1

3.Ολλανδία 1-1

4.Σλοβακία 0-2