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Το πανόραμα της GBL: Διεύρυνε το αήττητο σερί του ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ - Σε κρίση η ΑΕΚ

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Ο ΠΑΟΚ πέρασε και από την Καρδίτσα, διεύρυνε το αήττηρο σερί του (7-0 ρεκόρ) και παραμένει πρώτος στην βαθμολογία, την ώρα που η... μισή ΑΕΚ φαίνεται να καταρρέει. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της GBL.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής: 

Σάββατο (14/11)

ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74

Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99

Κυριακή (15/11)

Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (13:00)

Περιστέρι - Μύκονος (13:00)

Βίκος Φαlcons - Μαρούσι (16:00)

Άρης - Ολυμπιακός (17:30)

Η Βαθμολογία:

1. ΠΑΟΚ 7-0 14β.

2. Καρδίτσα 4-3 11β.

3. Άρης 5-1 11β.

4. Ολυμπιακός 6-0 10β.

5. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.

6. Ηρακλής 3-4 10β.

7. Παναθηναϊκός 5-1 9β.

8. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.

9. Περιστέρι 3-3 9β

10. ΑΕΚ 2-5 9β.

11. Προμηθέας 1-6 8β.

12. Μύκονος 1-5 7β.

13. Μαρούσι 1-5 7β.

14. Βίκος Φαlcons 1-5 7β.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Η επόμενη αγωνιστική (8η):

Σάββατο (21/11)

Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)

Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)

Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)

Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)

ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)

Κυριακή (22/11)

Μύκονος - Βίκος Φαlcons (13:00)

Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)

Το πανόραμα της GBL: Διεύρυνε το αήττητο σερί του ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ - Σε κρίση η ΑΕΚ