Το πανόραμα της GBL: Διεύρυνε το αήττητο σερί του ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ - Σε κρίση η ΑΕΚ

Aναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Σάββατο (14/11)
ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας Elabet 73-77
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 69-74
Προμηθέας Πατρών - Ηρακλής 92-99
Κυριακή (15/11)
Παναθηναϊκός - Κολοσσός Ρόδου (13:00)
Περιστέρι - Μύκονος (13:00)
Βίκος Φαlcons - Μαρούσι (16:00)
Άρης - Ολυμπιακός (17:30)
Η Βαθμολογία:
1. ΠΑΟΚ 7-0 14β.
2. Καρδίτσα 4-3 11β.
3. Άρης 5-1 11β.
4. Ολυμπιακός 6-0 10β.
5. Δόξα Λευκάδας Elabet 3-4 10β.
6. Ηρακλής 3-4 10β.
7. Παναθηναϊκός 5-1 9β.
8. Κολοσσός Ρόδου 3-3 9β.
9. Περιστέρι 3-3 9β
10. ΑΕΚ 2-5 9β.
11. Προμηθέας 1-6 8β.
12. Μύκονος 1-5 7β.
13. Μαρούσι 1-5 7β.
14. Βίκος Φαlcons 1-5 7β.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Η επόμενη αγωνιστική (8η):
Σάββατο (21/11)
Ηρακλής - ΑΕΚ (15:00)
Κολοσσός Ρόδου - Προμηθέας (16:00)
Δόξα Λευκάδας Elabet - Περιστέρι (17:00)
Παναθηναϊκός - Μαρούσι (17:30)
ΠΑΟΚ - Άρης (17:30)
Κυριακή (22/11)
Μύκονος - Βίκος Φαlcons (13:00)
Καρδίτσα - Ολυμπιακός (15:00)