Το πανόραμα της GBL: Διεύρυνε το αήττητο σερί του ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ - Σε κρίση η ΑΕΚ

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Ο ΠΑΟΚ πέρασε και από την Καρδίτσα, διεύρυνε το αήττηρο σερί του (7-0 ρεκόρ) και παραμένει πρώτος στην βαθμολογία, την ώρα που η... μισή ΑΕΚ φαίνεται να καταρρέει. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της GBL.