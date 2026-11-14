Ντεσπόντοφ: «Χαρούμενος για την επιστροφή και την παραμονή μου στον ΠΑΟΚ!» (vids)

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν με 3-1 και στάθηκε στο γεγονός της επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους μετά τον τραυματισμό του αλλά και την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή μου μετά από τόσο μεγάλο διάστημα και κυρίως που αυτό γίνεται στην Τούμπα, με αυτή την υποδοχή. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα και τους οπαδούς για όλη τη στήριξη. Επίσης, είμαι πολύ ικανοποιημένος για την ανανέωση του συμβολαίου μου.

Είμαι επίσης ευγνώμων γιατί ξέρω ότι όποτε χρειάζεται η ομάδα και οι οπαδοί είναι πάντα εκεί, κάτι που βοήθησε την αυτοπεποίθησή μου.

Μου έλειψε πολύ να παίζω, είχα όλο αυτόν τον καιρό την αίσθηση ότι η ομάδα με χρειάζεται. Αυτό το κατάλαβα και στις επαφές με όλους εδώ και είναι κάτι που με αφήνει πολύ ευχαριστημένο. Εύχομαι να έχουμε μία συνέχεια χωρίς τραυματισμούς.

Ελπίζω να βρεθούμε ξανά με την Παρτιζάν. Είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εκτίμηση. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα εντός του γηπέδου αλλά και με όσα έγιναν έξω από το γήπεδο».