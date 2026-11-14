Ούγκρεσιτς: «Πολύ... περίεργο το συναίσθημα - Ήταν καλή η προσαρμογή μου» (vids)

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Ιδιαίτερες και αξέχαστες στιγμές έζησε σήμερα (14/11) ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, όντας αντίπαλος με τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του - Τι δήλωσε για την προσαρμογή του.

Ο Σέρβος χαφ αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του σημερινού φιλικού, καθώς μετά από 12 χρόνια στην Παρτιζάν, τους τελευταίους μήνες φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Μετά το σημερινό φιλικό, κλήθηκε να σχολιάσει τα συναισθήματα που είχε στον ξεχωριστό αγώνα, αλλά και την προσαρμογή του στη Θεσσαλονίκη μετά από 12 χρόνια στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς:

«Ήταν πολύ συναισθηματική μέρα, παίζοντας αντίπαλος με τους πρώην συμπαίκτες μου. Μέχρι πριν 3 μήνες έπαιζα μαζί τους και πραγματικά περίμενα τη στιγμή να τους ξαναδώ. Φυσικά είναι λίγο... περίεργο να παίζω εναντίον τους».

«Νιώθω πολύ μεγάλη ευτυχία και ευχαρίστηση. Σαν να πέρασαν σήμερα τα 12 χρόνια που πέρασα εκεί με αυτή τη χειρονομία».

«Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η προσαρμογή μου, πολύ πιο γρήγορη από ότι περίμενα. Όλα πάνε καλά».