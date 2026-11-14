Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 69-74 της Καρδίτσας σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, έχοντας στο πλευρό του και τους φίλους του.

Μία ακόμη νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε από την έδρα της Καρδίτσας με 69-74, σε μία αναμέτρηση που δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας και κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Ο Δικέφαλος, που παρατάχθηκε για ακόμη μία φορά χωρίς τους Όσμαν και Γκρέι, ενώ εκτός έμεινε και ο Φίλιος, αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην επίθεση, με την αστοχία του από την περιφέρεια να είναι χαρακτηριστική.

Στο πλευρό των «ασπρόμαυρων» βρέθηκαν και φίλοι της ομάδας, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Καρδίτσα και πήραν από νωρίς θέση στα πάνω διαζώματα της κερκίδας, δίνοντας το δικό τους χρώμα στην αναμέτρηση και στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ.

Ο Ταϊρί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχθηκε από την άμυνα των γηπεδούχων, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Καλάθη, ο οποίος είχε 6 πόντους, 10 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Για την Καρδίτσα ξεχώρισε ο Τέρνερ με 17 πόντους και 3 ασίστ.

Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο 7-0, ενώ η Καρδίτσα υποχώρησε στο 4-3. Επόμενη υποχρέωση για τον Δικέφαλο είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα (18/11) και ακολουθεί το ντέρμπι με τον Άρη (21/11). Η Καρδίτσα υποδέχεται τον Ολυμπιακό (22/11).

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Πολύ άστοχος ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση, τη στιγμή που η Καρδίτσα έβρισκε σκορ από τον Τέρνερ (6-0) και βρισκόταν μπροστά στα πρώτα λεπτά. Ο Δικέφαλος με τον Χάτζινς και τον Χουγκάζ να δίνουν λύσεις προσπέρασε (8-11), όμως με τους Τζάκσον και Φράνσις οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσα. Με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει προβλημα τόσο στα επιθετικά ριμπάουντ όσα και στην ευστοχία (1/3 2π., 2/12 3π.) η Καρδίτσα τελείωσε το δεκάλεπτο προηγούμενη με 15-14.

Εξαιρετικά «κλειστό» ήταν το παιχνίδι και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να είναι τρομερά άστοχες και τα καλάθια να μπαίνουν με το... σταγονόμετρο. Κακλαμανάκης και Φόστερ έδωσαν ένα μικρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ (15-18) με την Καρδίτσα να απαντά με τον ΜακΡέι (19-18). Ο Χάτζινς ευστόχησε δύο διαδοχικές φορές μετά από αρκετή ώρα (19-22),ο Τέρνερ απάντησε, με τον Ταϊρί να προσθέτει πέντε συνεχόμενους δικούς του πόντους και να δίνει... αέρα έξι πόντων στο ΠΑΟΚ (21-27). Ο Τέρνερ ήταν σε πολύ καλή μέρα και έφερε το ματς στα ίσα (27-27) φτάνοντας παράλληλα τους 12 πόντους. Φόστερ και Χάτζινς με δύο τρίποντα μετά από ώρα έδωσαν και πάλι το προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους» (27-33). Ο Φράνσις κέρδισε φάουλ, ευστόχησε σε μια βολή, ενώ στη συνέχεια ο Μοτιεγιούνας με πολύ δύσκολο καλάθι διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου σε 28-35.

Η Καρδίτσα μείωσε στο ξεκίνημα με τον Ρούμογλου να ευστοχεί σε τρίποντο και στη συνέχεια σε καλάθι στον αιφνιδιασμό, όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε με τους Ταιρί και Μοτιεγιούνας (33-39). Ο Τέρνερ με γκολ φάουλ μείωσε, με τον Ταϊρί να δίνει τη λύση για τον Δικέφαλο μετά από καλή συνεργασία με τον Καλάθη. Ο Φράνσις με δύο συνεχόμενα εντυπωσιακά καρφώματα και ο Τζάκσον στον αιφνιδιασμό έβαλαν και πάλι μπροστά τους γηπεδούχους (42-41) στα μισά της τρίτης περιόδου. Ο Νικ Καλάθης έφτασε ως το λέι απ, όμως ο Τζάκσον ευστόχησε από τα 6.75, πριν απαντήσει ο Φόστερ με δύσκολο drive και φέρει το ματς στα ίσα (4545). Ο Μουρ ευστόχησε πατώντας τη γραμμή του τριπόντου, ενώ στη συνέχεια ο Αλεξάντερ μετά από επιθετικό ριμπάουντ με ένα γκολ φάουλ έκανε το 45-51.

Η Καρδίτσα μείωσε στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου από τη γραμμή των βολών, όμως ο Ταϊρί πήρε τον δεξί διάδρομο και ευστόχησε με το ένα χέρι για το 47-53. Ο Αλεξάντερ με 2/2 βολές ανέβασε τη διαφορά , όμως ο ΜακΡέι απάντησε (49-55). Ο Περσίδης με καλάθι και φάουλ έκανε το 49-58, όμως ο ΜακΡέι και πάλι από τη γραμμή των βολών και ο Μπιλάλης στον αιφνιδιασμό πλησίασαν (53-58). Ο Καλάθης δύο μεγάλα καλάθια έκανε και πάλι το +9 για τον ΠΑΟΚ. Η Καρδίτσα έβγαλε αντίδραση με τους Τέρνερ, Μουρ και Φράνσις και εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να πλησιάσει στους 3 πόντους (59-62). Ο Μουρ με καλάθι και φάουλ έφερε το ματς στα ίσα (62-62) με 3:36 να απομένουν. Ένα καλάθι του Αλεξάντερ. ένα ακόμα δεξί drive του Ταϊρί και ένα κάρφωμα του Φόστερ στον αιφνιδιασμό έδειξαν πως ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει (62-68). Ο ΤαΪρί ευστόχησε και σε δύο βολές στη συνέχεια, 1:08 πριν το τέλος, όμως ο Φράνσις απάντησε με γκολ φάουλ για το 65-70, ενώ ο ΜακΡέι μετά από λάθος του ΠΑΟΚ μείωσε στους 3 πόντους (67-70). Ο ΤαΪρί αστόχησε από το τρίποντο, όμως ο Αλεξάντερ μάζεψε το ριμπάουντ, κέρδισε το φάουλ και με 2/2 βολές έκανε το 67-72. Ο Φράνσις με καλάθι από κάτω μετά από ριμπάουντ έδωσε ανάσα στην Καρδίτσα (69-72), όμως ο Ταϊρί δεν αστόχησε στις βολές που κέρδισε (69-74). Η Καρδίτσα δεν βρήκε σκορ στο τέλος με τον ΠΑΟΚ να βγάζει καλή άμυνα και να παίρνει τη νίκη με 69-74

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 28-35, 45-51, 69-74

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