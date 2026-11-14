Τζάστιν Ρόμπινσον: Ένα αστέρι γεννιέται

Δεκαέξι πόντοι στην τέταρτη περίοδο, οι τελευταίοι 13 πόντοι της ομάδας του και το νικητήριο σουτ για να ολοκληρώσει τη δουλειά: αυτή ήταν η συνταγή με την οποία η Μπαρτσελόνα άλωσε την έδρα του πρωτοπόρου της Ευρωλίγκας, Παναθηναϊκού. Γράφει ο Χοσέ Μ. Πουέρτας.

Αυτή είναι η υπογραφή του Τζάστιν Ρόμπινσον μετά τη νέα του παράσταση απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κόντρα στην οποία εξελίσσεται ξανά σε δήμιο της φετινής σεζόν. Πέρα από τους 20 πόντους του, ο Ρόμπινσον παρέδωσε ακόμη ένα σεμινάριο στην τέταρτη περίοδο, σε ένα έργο που έχουμε δει να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές φέτος.

Ο πρώην γκαρντ της Παρί Μπάσκετ αποδεικνύει αυτή τη στιγμή ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Πριν από το τελειωτικό χτύπημα στον Παναθηναϊκό, είχε ήδη ένα εντυπωσιακό βιογραφικό: ένα νικητήριο τρίποντο απέναντι στη Μακάμπι, ένα καθοριστικό καλάθι που έστειλε στην παράταση το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ένα καταστροφικό τελευταίο λεπτό για τη Βαλένθια. Όλα αυτά στην Ευρωλίγκα, αν και ο Ρόμπινσον είχε ήδη βάλει την υπογραφή του στον αποκλεισμό της Βαλένθια από τον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup. Η ικανότητά του να ανθίζει υπό πίεση είναι πραγματικά εντυπωσιακή και στην Αθήνα πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση στο διαρκώς εμπλουτιζόμενο προσωπικό του highlight reel.

Για την Μπαρτσελόνα, η ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό —από το -14 (57-43) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, στη νίκη με 76-74— αποτέλεσε ακόμη μία επιβεβαίωση της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Οι Καταλανοί έφτασαν πλέον τις οκτώ συνεχόμενες νίκες σε Ευρωλίγκα και Liga Endesa, παρουσιάζοντας μια σταθερότητα που δεν συναντούσαμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Η Μπαρτσελόνα χρειαζόταν μια εμφάνιση χαρακτήρα σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης και ο Ρόμπινσον αποφάσισε ξανά να πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Μπήκε στην τέταρτη περίοδο έχοντας μόλις τέσσερις πόντους και ολοκλήρωσε τη βραδιά με 20. Ένα σενάριο που τείνει πλέον να γίνει ο κανόνας.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ρόμπινσον δεν έχει αντίπαλο στην Ευρώπη όταν έρχεται η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Στην Μπαρτσελόνα, μάλιστα, βάζει σοβαρή υποψηφιότητα να αμφισβητήσει το μέχρι πρότινος αδιαμφισβήτητο προβάδισμα του Κέβιν Πάντερ ως την πρώτη επιθετική επιλογή της ομάδας στα κρίσιμα σημεία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, άλλωστε, κανένας παίκτης δεν έχει κάνει περισσότερες νικητήριες ενέργειες στην Ευρωλίγκα τη φετινή σεζόν. Θαυμάζουμε όλοι την ικανότητα παικτών όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Μάικ Τζέιμς, ο Σέιν Λάρκιν, ο Σέρχιο Γιουλ και ο Κώστας Σλούκας να παίρνουν την ευθύνη όταν η μπάλα καίει. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι ο Ρόμπινσον δεν έχει απλώς κερδίσει μια θέση σε αυτή τη συζήτηση: αυτή τη στιγμή είναι αναμφίβολα ο κορυφαίος clutch player της Ευρώπης. Ένας παίκτης που ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή του στην τέταρτη περίοδο και, πάνω απ' όλα, εκείνος που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά όταν το παιχνίδι κρίνεται.

Η επιρροή του ξεπερνά κατά πολύ όσα αποτυπώνονται στη στατιστική και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Μπαρτσελόνα. Ελάχιστοι παίκτες, αν υπάρχουν, μπορούν να ανεβάσουν τόσο πολύ το επίπεδό τους όταν το χρονόμετρο πλησιάζει στο μηδέν. Και ας μην ξεχνάμε: μια τέτοια ικανότητα κοστίζει ακριβά. Φέρνει, φυσικά, και πολλές νίκες.