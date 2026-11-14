ΠΑΟΚ: Τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Μοναστηρλή - Ενοχλήσεις και ο Τέιλορ

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Ο Γκρεγκ Τέιλορ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο στο φιλικό του ΠΑΟΚ, με την κατάσταση να αξιολογείται τα επόμενα 24ωρα - Τι έδειξε η μαγνητική του Μοναστηρλή.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, καθώς ένας ακόμα παίκτης του Αλέσιο Λίσι αντικαταστάθηκε εσπευσμένα ελέω τραυματισμού.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο και η περίπτωσή του θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες.

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Μοναστηρλής επέστρεψε από την Ισλανδία και υπεβλήθη σήμερα το πρωί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Όπως προκύπτει λοιπόν, ο 22χρονος κίπερ υπέστη μυική κάκωση στον δεξιό προσαγωγό πρώτος προς δευτέρου βαθμούς, απουσιάζοντας τις προσεχείς μέρες από τις προπονήσεις.