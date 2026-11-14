Εlite League: Πήρε το ντέρμπι κορυφής ο αήττητος Πανιώνιος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65
Διαιτητές: Τσολάκος-Λιόνας-Κουτίβης (Μακρής)
Δεκάλεπτα: 21-11, 38-30, 56-39, 74-65
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 19 (3), Στεφανάκης, Αλεξιάδης 3, Ιωακειμίδης 2, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Μπράντλεϊ 19 (1), Κογιώνης 14, Ρουκουνάκης, Πρέκας 13 (1), Κουρέπης 4
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 7 (1), Χάρπερ 11 (1), Μαυροειδάκος, Κωστόπουλος 8 (2), Χάρις 12, Σταματίου 4, Καλλιακούδας, Διαμαντάκος 11, Φιλίππας, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας 8 (1), Καρυώτης
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel
Διαιτητές: Κάρδαρης-Ζιώγας-Μπον (Νιγιάννης)
Δεκάλεπτα: 18-26, 34-47, 56-71, 78-93
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 9, Μπόθγουελ 13 (1), Στασινός 8 (1), Αντωνάκης, Χουγκάζ 9 (1), Σύλλας 2, Δεϊμέζης 6, Γεώργας 7 (1), Σεκερτζής 2, Καλόγηρος 22 (5)
Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 17, Κολοβέρος 15 (2), Καρράς 8, Πιλάβιος 3 (1), Γερομιχαλός 13 (2), Χριστοφίλης 14 (3), Καμαριανός 2, Δενδρινός, Μπάρλος, Σταυρακούκας 2, Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 17 (1)
Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Βαγγάλης-Κοϊμτζόγλου (Ζαγκλής)
Δεκάλεπτα: 25-22, 51-51, 73-70, 85-90
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 5 (1), Δημητρακόπουλος 2, Μελισσαράτος 13 (1), Καμάρας 21 (4), Ερμείδης 5, Χίλερ 11 (1), Τσάμης 14 (1), Τσούκας 3, Ετζιάκα 4, Ιωαννίδης 7 (1)
Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 8 (2), Μανοΐλοβιτς 19, Ζούπας 6, Ντουζίδης 10 (2), Παπαδημητρίου 4, Ιωάννου 8, Κορκόντζελος 8, Δαμιανός 16 (2), Κουζαπάς, Τεμπλ 11 (1)
Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60
Διαιτητές: Αγγελής-Στρέμπας-Νάστος (Ζώης)
Δεκάλεπτα: 21-15, 52-25, 54-45, 61-70
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7 (1), Παπαγιάννης 4, Μιλεντίγεβιτς 9, Τσώνης, Παπανικολάου, Χατζής 10, Μπουντούρης 6 (1), Γιουότ 23 (3), Ματαλιωτάκης 12
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς, Μπανκς 7 (1), Κωνσταντινίδης 12, Μήνου, Νώτης 13, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης, Μουτάφης, Μανθόπουλος 4, Σπιρ 15 (1), Τσουμάνης 9
Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75
Διαιτητές: Ζαχαρής-Ρίζος-Ελ Ανύ (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 21-21, 48-40, 65-59, 87-75
Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 17 (1), Μαλέλης 14 (3), Σιγάλας 6 (2), Πετανίδης 7 (2), Βαφειάδης 3 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Ζευγαράς 2, Τζέικομπς 21 (3), Καραγεωργίου 8 (1), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 4
Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 5 (1), Μολές 7 (1), Ανέι 17 (1), Νούμερος 6 (1), Καλιανιώτης 23 (4), Παγουλάτος, Καραμαλέγκος 15 (2), Μουτίδης 2
Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.
Η 8η αγωνιστική της Elite League (13-16/11):
Παρασκευή 13/11 (16:30):
Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος 67-81
Σάββατο 14/11 (17:00):
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel 78-93 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (19:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.
Δευτέρα 16/11 (21:15):
Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (9η, 20-23/11):
Παρασκευή 20/9 (17:00):
Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου
Σάββατο 21/9 (17:00):
Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου
Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός
Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος
Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας
Δευτέρα 23/9 (20:00):
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό