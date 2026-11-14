Εlite League: Πήρε το ντέρμπι κορυφής ο αήττητος Πανιώνιος

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Το... τρένο του Πανιωνίου πέρασε και από το Λαύριο με τους «κυανέρυθρους» να παίρνουν το ντέρμπι κορυφής συνεχίζοντας αήττητοι την πορεία τους στο πρωτάθλημα της Elite League. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής.

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65

Διαιτητές: Τσολάκος-Λιόνας-Κουτίβης (Μακρής)

Δεκάλεπτα: 21-11, 38-30, 56-39, 74-65

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 19 (3), Στεφανάκης, Αλεξιάδης 3, Ιωακειμίδης 2, Γιαννούλτσης, Πετράκης, Μπράντλεϊ 19 (1), Κογιώνης 14, Ρουκουνάκης, Πρέκας 13 (1), Κουρέπης 4

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 7 (1), Χάρπερ 11 (1), Μαυροειδάκος, Κωστόπουλος 8 (2), Χάρις 12, Σταματίου 4, Καλλιακούδας, Διαμαντάκος 11, Φιλίππας, Ντιπτσής, Τσαχτσίρας 8 (1), Καρυώτης

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel

Διαιτητές: Κάρδαρης-Ζιώγας-Μπον (Νιγιάννης)

Δεκάλεπτα: 18-26, 34-47, 56-71, 78-93

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Χάντερ 9, Μπόθγουελ 13 (1), Στασινός 8 (1), Αντωνάκης, Χουγκάζ 9 (1), Σύλλας 2, Δεϊμέζης 6, Γεώργας 7 (1), Σεκερτζής 2, Καλόγηρος 22 (5)

Πανιώνιος Cosmorama Travel (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 17, Κολοβέρος 15 (2), Καρράς 8, Πιλάβιος 3 (1), Γερομιχαλός 13 (2), Χριστοφίλης 14 (3), Καμαριανός 2, Δενδρινός, Μπάρλος, Σταυρακούκας 2, Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 17 (1)

Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Βαγγάλης-Κοϊμτζόγλου (Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 25-22, 51-51, 73-70, 85-90

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλέιλοκ 5 (1), Δημητρακόπουλος 2, Μελισσαράτος 13 (1), Καμάρας 21 (4), Ερμείδης 5, Χίλερ 11 (1), Τσάμης 14 (1), Τσούκας 3, Ετζιάκα 4, Ιωαννίδης 7 (1)

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 8 (2), Μανοΐλοβιτς 19, Ζούπας 6, Ντουζίδης 10 (2), Παπαδημητρίου 4, Ιωάννου 8, Κορκόντζελος 8, Δαμιανός 16 (2), Κουζαπάς, Τεμπλ 11 (1)

Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60

Διαιτητές: Αγγελής-Στρέμπας-Νάστος (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 21-15, 52-25, 54-45, 61-70

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Ουίλιαμσον 7 (1), Παπαγιάννης 4, Μιλεντίγεβιτς 9, Τσώνης, Παπανικολάου, Χατζής 10, Μπουντούρης 6 (1), Γιουότ 23 (3), Ματαλιωτάκης 12

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Γεωργαλάς, Μπανκς 7 (1), Κωνσταντινίδης 12, Μήνου, Νώτης 13, Χαραλαμπίδης, Ιωαννίδης, Μουτάφης, Μανθόπουλος 4, Σπιρ 15 (1), Τσουμάνης 9

Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75

Διαιτητές: Ζαχαρής-Ρίζος-Ελ Ανύ (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 21-21, 48-40, 65-59, 87-75

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 17 (1), Μαλέλης 14 (3), Σιγάλας 6 (2), Πετανίδης 7 (2), Βαφειάδης 3 (1), Γιαννόπουλος 3 (1), Ζευγαράς 2, Τζέικομπς 21 (3), Καραγεωργίου 8 (1), Μπάρμπας 2, Παπαγεωργίου 4

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 5 (1), Μολές 7 (1), Ανέι 17 (1), Νούμερος 6 (1), Καλιανιώτης 23 (4), Παγουλάτος, Καραμαλέγκος 15 (2), Μουτίδης 2

Τα στατιστικά των αγώνων της Elite League είναι διαθέσιμα μέσω της GameDay με κλικ ΕΔΩ.

Η 8η αγωνιστική της Elite League (13-16/11):

Παρασκευή 13/11 (16:30):

Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος 67-81

Σάββατο 14/11 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel 78-93 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60 / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC (19:00) / Δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Δευτέρα 16/11 (21:15):

Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 20-23/11):

Παρασκευή 20/9 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Σάββατο 21/9 (17:00):

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 23/9 (20:00):

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό