Ετών 15: Το PAOK Academy στη σκηνή της Τούμπας!

Το PAOK Academy και τα αετόπουλα πήραν λεπτά συμμετοχής στην Τούμπα - Ποιοι είναι αυτοί που έζησαν αξέχαστες στιγμές στο φιλικό με την Παρτιζάν

Νικητής ο... Δικέφαλος στο ασπρόμαυρο φιλικό της Τούμπας, με τον Αλέσιο Λίσι να δίνει χρόνο συμμετοχής σε Λουσέ-Ντεσπόντοφ που προέρχονταν από τραυματισμό, αλλά και σε (πολύ) νεαρούς παίκτες του PAOK Academy.

Με τη συμπλήρωση 78 λεπτών αγώνα, ήταν η στιγμή του Άγγελου Λιάκου, ο οποίος αντικατέστησε τον Σόλα Σορετίρε, με τον 15χρονο εξτρέμ να αποτελεί βασικό στέλεχος της Κ17 του ΠΑΟΚ. Γεννημένος το 2011 ήρθε πριν λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη από την ΑΕΚ, κάνοντας... θόρυβο, σε μία ακόμα κίνηση του Δικεφάλου με φόντο το μέλλον, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Λίγα λεπτά αργότερα, ήρθε και το... highlight των υπόλοιπων παιδιών του PAOK Academy. Θωμάς Νικηφόρος, ο πανύψηλος στόπερ της Κ17 του ΠΑΟΚ, γεννημένος το 2010, όντας εκ των αρχηγών της Εθνικής Κ16. Ανήκει στον ΠΑΟΚ από το 2023, προερχόμενος από την Pro Soccer, ενώ έχει συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους για 2,5 ακόμα χρόνια.

Ο... έτερος της τριάδας της Κ17 είναι ο Χρήστος Κακάλης. Ο Κοζανίτης εξτρέμ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον ΠΑΟΚ Κοίλων, από όπου τον πήρε ο ΠΑΟΚ το 2021, υπογράφοντας με τη σειρά του συμβόλαιο μέχρι το 2029. Εκ των πρωταγωνιστών της περσινής Κ15, αλλά και δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Γρηγόρη Πριόβολο.

Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο μοναδικός «εκπρόσωπος» της Κ19 στο σημερινό φιλικό. Γεννημένος το 2008, αγωνίζεται τα τρία τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος τον «έδεσε» μέχρι το 2028. Τη φετινή σεζόν αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Ομάρ Ελ Καντουρί, όντας εκ των πρωταγωνιστών και των βασικών παικτών στον χώρο του κέντρου.

Last but not least Παύλος Τσιότας. Ο περσινός πρώτος σκόρερ της Κ19, παρότι δεξί μπακ. Φέτος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ Β, προερχόμενος από τα Γιάννενα. Ήρθε το 2021, ενώ έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028.

Μια ξεχωριστή στιγμή για τον καθένα και ένα όνειρο που έχει κάθε παιδί του PAOK Academy. Να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα στην Τούμπα. Το μέλλον τους ανήκει, όπως και κάθε παιδιού στην ασπρόμαυρη ακαδημία, η οποία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί.