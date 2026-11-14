Ξέσπασμα Ρομάριο κατά Αντσελότι: “Μάζεψε τα και φύγε”!

Η ήττα της σελεσάο με 3-2 στο φιλικό με την Ιαπωνία έκανε έξαλλο τον Ρομάριο, ο οποίος ξεσπάθωσε κατά του Ιταλού τεχνικού.

Την οργή του Ρομάριο προκάλεσε η νέα ήττα της Βραζιλίας σε φιλική αναμέτρηση από την Ιαπωνία με 3-2: «Αντσελότι, φτάνει πια! Μάζεψε τα πράγματα σου και φύγε!. Δεν αντέχουμε άλλο!», ήταν το μήνυμα του Βραζιλιάνου θρύλου στο Instagram, κατά του Ιταλού τεχνικού.

«Κανείς δεν αμφισβητεί την ιστορία σου. Είσαι από τους σπουδαιότερους προπονητές που έχει δει ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά αυτό ήταν σε επίπεδο συλλόγων. Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, μέχρι στιγμής, δεν έχεις δείξει τι είσαι ικανός να κάνεις».

Ο Ρομάριο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αφού κατά την γνώμη του υπάρχει κίνδυνος να καεί άλλη μία μεγάλη διοργάνωση: «Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Έχουμε ήδη ντραπεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να πετάξουμε ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο».