Τρινκιέρι: «Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν - Σημαντική η στήριξη του κόσμου»

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Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καρδίτσα, ο Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε πως όλοι οι παίκτες του μπορούν να προσφέρουν πράγματα και στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Sport FM TV:

«Είναι σπουδαία νίκη γιατί η Καρδίτσα είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει επιθετικά. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανοιχτά σουτ, παίζουν τρομερή άμυνα. Ξεκινήσαμε καλά, φτάσαμε στο +11 στο δεύτερο ημίχρονο, μετά είχαμε τρεις κακές κατοχές και έπρεπε να κερδίσουμε ξανά το ματς αλλά τα καταφέραμε».

Για το ροτέισον και την απουσία του Όσμαν: «Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα ο Όσμαν, ότι θα είναι όσο πιο σύντομη γίνεται η αποθεραπεία του. Πάντα εμπιστεύομαι την ομάδα μου. Οι παίκτες έδειξαν ότι μπορούν να δώσουν κάτι στον ΠΑΟΚ».

Για την στήριξη των οπαδών: «Έχουμε το προνόμιο να είναι σαν να παίζουμε στην έδρα μας και στο Μπότεβγκραντ και στην Καρδίτσα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Για το ντέρμπι με τον Άρη: «Αντιμετωπίζουμε κάθε ματς ξεχωριστά, έχουμε καιρό μέχρι τότε».