Παρά το γεγονός πως ο Προμηθέας εκτέλεσε σχεδόν τις διπλάσιες βολές (30-18), ο Ηρακλής κατάφερε να πάρει το «διπλό» μέσα στην Πάτρα με 99-92.

Ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχθηκε τον Ηρακλή για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Οι Πατρινοί βρήκαν λύσεις από την γραμμή των βολών (25/30 έναντι 12/18), ωστόσο οι Θεσσαλονικείς είχαν σε τρομερό απόγευμα τους Σίλας και Στάιλς και πήραν τη νίκη με 99-92. Έτσι, ο Ηρακλής βελτίωσε το ρεκόρ του σε 3-4, με τον Προμηθέα να πέφτει στο 1-6.

Για τους νικητές, ο Σίλας μέτρησε 22 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με τον Στάιλς να προσθέτει 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Κόουλμαν με 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Είχε τον έλεγχο ο Ηρακλής, έμεινε κοντά στο σκορ ο Προμηθέας

Ο Ηρακλής μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Σίλας και Λεκιού προηγήθηκε με 0-4. Ο Κόουλμαν με βολές πέτυχε τους πρώτους πόντους του Προμηθέα και μαζί με τον Κάθμπερτσον και Κουλμπόκα οι γηπεδούχοι έριξαν την διαφορά στον πόντο (7-8). Μετά το καλάθι του Σίλας, ο Κόουλμαν με έμμεσο τρίποντο και ο Ουίλιαμς με σουτ από τα 6,75μ. έκαναν το 13-10. Ο Σίλας «απάντησε» και ισοφάρισε (13-13), ενώ το ίδιο έκανε με βολές ο Χόρκλερ στις βολές του Δίπλαρου (15-15). Ακολούθησε ένα σερί 6-0 του Προμηθέα για το 21-15, αλλά οι φιλοξενούμενοι με ένα δικό τους 9-0 προηγήθηκαν (21-24) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 23-26.

Μετά το καλάθι του Σίλας, ο Έβανς με τρίποντο έριξα την διαφορά στους 2 (26-28) και με νέο τρίποντο μετά το καλάθι του Φόρεστερ στον πόντο (29-30). Ο Ντιαρά με πέντε συνεχόμενους πόντους ανέβασε την διαφορά στους 6 (29-35) και οι Στάιλς και Κουκ με τρίποντα έφεραν τον Ηρακλή στο +11 (32-43). Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε με τον Στάιλς για το 32-48, με τον Κουλμπόκα να βρίσκει σκορ για τον Προμηθέα από τα 6,75μ. (35-48). Με τους Δίπλαρο, Κάθμπερτσον και Κόουλμαν η διαφορά έπεσε στους 3 και οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 47-50.

Βρήκε λύσεις από την γραμμή των βολών ο Προμηθέας, πήρ το «διπλό» ο Ηρακλής

Ο Λεκιού ευστόχησε σε δύο βολές, με τον Ουίλιαμς να ρίχνει την διαφορά στους δύο με τρίποντο (50-52). Ο Έβανς «απάντησε» με τρίποντο στην βολή του Μέλβιν και το καλάθι του Ντιαρά και η διαφορά έπεσε ξανά στους δύο με τις βολές του Ουίλιαμς, μετά το καλάθι του Ντιαρά (55-57). Χόρκλερ και Ντιαρά έφεραν τον Ηρακλή στο +8 (55-63), αλλά οι Κόουλμαν και Ουίλιαμς έφεραν ξανά το ματς σε απόσταση ενός σουτ (60-63). Με τον Κουρουπάκη ο Προμηθέας μείωσε στον πόντο (66-67), αλλά ακολούθησαν πέντε πόντοι του Στάιλς (66-72) και οι Ντιαρά, Μαστρογιαννόπουλος και Σίλας με τρίποντα ανέβασαν την διαφορά στους 12 (69-81). Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ηρακλή να προηγείται με 72-83.

Με Κόουλμαν, Καλαϊτζάκη και Έβανς ο Προμηθέας πλησίασε στους 7 (76-83, 78-85), αλλά ο Σίλας με πέντε πόντους κατάφερε να φέρει τον Κολοσσό ξανά στο +10 (78-88). Ο Ουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο για το 81-88, αλλά με τους Κουκ και Φόρεστερ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ξανά διψήφιο προβάδισμα (83-94). Ο Έβανς ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο και οι Κόουλμαν και Κάθμπερτσον με βολές έκαναν το 89-94. Ο Στάιλς βρήκε σκορ για τον Ηρακλή (89-96) και ο Κόουλμαν ξανά από την γραμμή των βολών διαμόρφωσε το 91-96. Με 45” να απομένουν ο Στάιλς σκόραρε για το 92-98 και ο Μέλβιν με βολή διαμόρφωσε το τελικό 92-99.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-50, 72-83, 92-99

Τα στατιστικά του αγώνα.