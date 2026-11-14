Παναθηναϊκός: Επιστροφή στο Κορωπί με απόντες τους διεθνείς

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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις στο Κορωπί, με τους διεθνείς να είναι φυσικά οι απόντες.

Το ρεπό που είχαν οι «πράσινοι» ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι παίκτες του να επιστρέψουν σήμερα στο Κορωπί και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τις επερχόμενες αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ απουσίαζαν φυσικά όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες.

Υπενθυμίζουμε πως διεθνείς είναι οι Κάνγκουα, Σαλάχ-Εντίν, Τετέι, Ραστόντερ, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης και Κάτρης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις στο “Γεώργιος Καλαφάτης” το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Απόντες από την προπόνηση ήταν οι διεθνείς».