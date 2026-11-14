Οι Πέτρος και ο Παύλος Τσιτσιπάς κατέκτησαν το Challenger Κρήτης

Οι Παύλος και Πέτρος Τσιτσιπάς κατέκτησαν τον πρώτο τους Challenger τίτλο μαζί, στο ITC Challenger στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Στον τελικό του Hersonissos Challenger 3, οι Παύλος και Πέτρος Τσιτσιπάς επιβλήθηκαν των Alex Ganchev και Sacha Maes με 7-5, 7-6 (4).

Παρότι δέχτηκαν το πρώτο break του τελικού στο 7ο game του 1ου σετ και έμειναν πίσω με 3-4, οι δύο Έλληνες τενίστες έκαναν την ανατροπή, πετυχαίνοντας δύο αναπάντητα break στα επόμενα λεπτά, για να πάρουν το σετ με 7-5.

Και το 2ο σετ ήταν πολύ κλειστό, με τα αδέρφια να σβήνουν επιτυχώς τετραπλό break point στο εναρκτήριο game. Αυτές ήταν και οι μόνες ευκαιρίες που υπήρξαν για break εκατέρωθεν σ' αυτό το σετ, το οποίο και οδηγήθηκε σε tie-break. Εκεί, Παύλος και Πέτρος ήταν καλύτεροι στα καθοριστικά τελευταία λεπτά, κέρδισαν τέσσερις πόντους στη σειρά και το κατέκτησαν με 7-4.

O Πέτρος Τσιτσιπάς, Νο.332 στον κόσμο στα διπλά και πρώην Νο.72, κατέκτησε τον 21ο επαγγελματικό του τίτλο, 5ο σε Challenger διοργάνωση. Ο σημαντικότερος ήταν το ATP 250 της Αμβέρσας, το 2023, μαζί με τον μεγάλο του αδερφό, Στέφανο.

Για τον Παύλο Τσιτσιπά, που είναι 21 ετών και βρίσκεται στο Νο.985 του κόσμου στα μονά και στο Νο.776 στα διπλά, κέρδισε τον πρώτο τίτλο του σε Challenger. Συνολικά ήταν ο 3ος τίτλος στην επαγγελματική του καριέρα, μετά από δύο 15άρια Futures που κέρδισε το 2025: στα ίδια γήπεδα, στο Lyttos Beach της Κρήτης, μαζί με τον αδερφό του Πέτρο, καθώς και στο Bucaramanga της Κολομβίας.

Με τον νέο θρίαμβό τους στην Κρήτη, ο Πέτρος ανέβηκε στο Νο.268 στο live-ranking, 64 θέσεις ψηλότερα, ενώ ο Παύλος θα κερδίσει σχεδόν 300 θέσεις, καθώς τώρα βρέθηκε στο Νο.487 του live (+289) - το προηγούμενο career high του είναι το Νο.733.