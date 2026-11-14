Τρινκιέρι: «Είμαι ευχαριστημένος με την αντίδρασή μας στον τραυματισμό του Όσμαν»

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Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στον χαρακτήρα που δείχνει ο ΠΑΟΚ, εξήγησε τι έκρινε τη νίκη στην Καρδίτσα και σχολίασε το 7/7 στη GBL.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, επικρατώντας με 74-69 και διευρύνοντας το αήττητο σερί του στη GBL στις επτά νίκες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, στη σημασία της άμυνας και των ριμπάουντ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανταποκριθεί στον τραυματισμό του Τζέντι Όσμαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα:

«Περιμέναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς η Καρδίτσα είναι μία πολύ καλή ομάδα, με αξιόλογους παίκτες και έναν πολύ καλό προπονητή. Γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε πολλά πράγματα σωστά για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας με ακόμη μία νίκη.

Πιστεύω ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά στην άμυνα. Φτάσαμε να προηγούμαστε με 11 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο κάναμε δύο μεγάλα λάθη στο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν το νωθρό ξεκίνημά μας και το δεύτερο ότι, όταν αποκτήσαμε τη διαφορά των 11 πόντων, είχαμε τρεις συνεχόμενες πολύ κακές επιθετικές κατοχές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ουσιαστικά να κερδίσουμε ξανά το παιχνίδι.

Ήταν μία μεγάλη μάχη απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα, που παίζει με έντονη σωματική επαφή. Αν κοιτάξετε τα ποσοστά στα τρίποντα, θα καταλάβετε τι είδους παιχνίδι ήταν. Κρατήσαμε την Καρδίτσα στα 3/17 τρίποντα, ενώ εμείς είχαμε 5/30. Συνήθως είμαστε μία ομάδα που σουτάρει αρκετά καλά, όμως σήμερα δεν συνέβη αυτό.

Απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος στα επιθετικά ριμπάουντ, κερδίσαμε τη μάχη των ριμπάουντ με 44-30. Αυτό ήταν το κλειδί της νίκης».

Για το 7/7 στο πρωτάθλημα και τι τον ικανοποιεί από την ομάδα του:

Ο Ιταλός τεχνικός απάντησε αρχικά με χιούμορ στην επισήμανση ότι είναι απαισιόδοξος, λέγοντας:

«Δεν είμαι απαισιόδοξος, είμαι μηδενιστής! Είναι μία αναβάθμιση της απαισιοδοξίας. Βέβαια, κάποιος μου είπε ότι είμαι ένας ρεαλιστής αισιόδοξος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντίδραση των παικτών του μετά τον τραυματισμό του Όσμαν, επισημαίνοντας:

«Είμαι χαρούμενος με τον τρόπο που η ομάδα αντέδρασε στον τραυματισμό του Τζέντι. Βρήκαμε καινούργια πράγματα στο παιχνίδι μας και παίζουμε με σταθερότητα. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά παίζουμε ως ομάδα.

Σήμερα, ίσως για πρώτη φορά, είχαμε λίγο λιγότερη ενέργεια. Είδα ότι δεν είχαμε την ίδια ενέργεια με τα προηγούμενα παιχνίδια, ωστόσο καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε σε μία σειρά τριών εκτός έδρας αγώνων. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και χρειάζεται να ανανεώνεις συνεχώς το κίνητρό σου, τη σωματική και την πνευματική σου ενέργεια.

Η ομάδα, όμως, συνεχίζει να παίζει ως ομάδα και αυτό είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Για την κατάσταση του Ρέικουαν Γκρέι και το ενδεχόμενο επιστροφής του απέναντι στη Μανρέσα:

«Δεν γνωρίζω».

