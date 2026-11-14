Παπανικολόπουλος: «Μεγάλη η προσπάθειά μας, αλλά δεν έχουμε το ίδιο rotation με τον ΠΑΟΚ»

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών της Καρδίτσας, τα χαμηλά ποσοστά στο τρίποντο και τους πόντους που δέχθηκε η ομάδα του στον αιφνιδιασμό.

Στην προσπάθεια των παικτών του, αλλά και στα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στάθηκε ο προπονητής της Καρδίτσας, Νίκος Παπανικολόπουλος, μετά την ήττα της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός αναγνώρισε την ανωτερότητα του Δικεφάλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διαφορά στο βάθος του ρόστερ των δύο ομάδων και τις δυσκολίες που δημιούργησε η ένταση του αγώνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη, κέρδισε καθαρά. Να πούμε συγχαρητήρια και στους παίκτες μας για την προσπάθεια που έκαναν, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη.

Η προσπάθεια αυτή έχει και ένα κόστος, όπως είπε και ο κόουτς του ΠΑΟΚ, στα ποσοστά στο τρίποντο. Μπορεί τον ΠΑΟΚ να μην τον επηρεάζουν τόσο, αλλά για εμάς το 3/17 είναι κάτι με το οποίο πραγματικά δεν είναι εύκολο να παίξεις.

Συγκριτικά, οι δύο ομάδες δεν έχουν το ίδιο rotation, ώστε να μπορούν να αντέξουν στη σωματική ένταση που είχε το παιχνίδι για 40 λεπτά και να έχουν παράλληλα καθαρά, ανοιχτά σουτ.

Θεωρώ ότι για ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ έβαλε 74 πόντους, οι 26 πόντοι που δεχθήκαμε στον αιφνιδιασμό είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Αυτό έχει να κάνει με κάποιες επιλογές μας στην επίθεση, οι οποίες οδήγησαν σε κακή άμυνα στο transition. Είναι πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε.

Ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα παιδιά πραγματικά μας κάνει αισιόδοξους.

Είδαμε ένα παιχνίδι στην Καρδίτσα σε μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με σχεδόν γεμάτο γήπεδο, και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος».