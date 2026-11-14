Πελίστρι: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό!» (vid)

Ο Φακούντο Πελίστρι μίλησε για τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό αλλά και για την μεγάλη του επιθυμία να κατακτήσει φέτος το Πρωτάθλημα.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ αγωνίστηκε για μόλις 6 λεπτά στο φιλικό της χώρας του με την Αργεντινή και μετά την λήξη ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται που έχει ρόλο αναπληρωματικού φέτος στο «Τριφύλλι», λέγοντας ότι: «Σε κάθε παίκτη θα άρεσε να παίζει περισσότερο. Από την πλευρά μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, να προπονούμαι έντονα, ώστε όταν έρθουν οι ευκαιρίες ή όταν παίξω με την ομάδα, να μπορώ να αποδώσω και να είμαι στο ύψος των αγώνων που έρχονται και των προκλήσεων».

Στην συνέχεια, υπήρξε από την πλευρά του δημοσιογράφου μια υπόνοια ότι ίσως θα έπρεπε να αλλάξει ομάδα για να βρει καλύτερο ρυθμό και να είναι πιο ενεργός και για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, με τον Πελίστρι να τονίζει ότι: «Δεν το σκέφτομαι ακόμα αυτό. Πηγαίνω μέρα με τη μέρα, με το μυαλό μου σε ό,τι ακολουθεί τώρα εδώ στην Εθνική, και μετά όταν γυρίσω στην Ελλάδα, να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί».

Τέλος, ο «πράσινος» άσος εξέφρασε την μεγάλη του επιθυμία να κόψει φέτος ο Παναθηναϊκός πρώτος το νήμα, επισημαίνοντας πως: «Γιατί, εννοείται, θέλω να γίνω πρωταθλητής και με τον σύλλογο μου. Και μετά θα δούμε, όταν έρθει η ώρα, τι θα γίνει».