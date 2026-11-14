Γένσεν για Παναθηναϊκό: «Ποτέ δεν μίλησα με τον Νίστρουπ»

Ο Ματίας Γένσεν διέψευσε ότι είχε βρεθεί κοντά στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, τονίζοντας μάλιστα ότι ουδέποτε είχε μιλήσει με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός χαφ είχε πρωταγωνιστήσει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι, όμως τελικά συνέχισε στην Μπρέντφορντ, με τον ίδιο να ρωτάται για το τι έγινε με το «Τριφύλλι».

Όπως ξεκαθάρισε, ουδέποτε συνομίλησε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και ποτέ δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο ώστε να το εξετάσει και να το αξιολογήσει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για το αν μίλησε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ: «Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Τζέικομπ».



Για το γιατί δεν προχώρησε η μετακίνησή του στην Αθήνα: «Ποτέ δεν χρειάστηκε να εξετάσω κάτι συγκεκριμένο, οπότε δεν μπορώ πραγματικά να σας απαντήσω».



Για το αν υπάρχει νέα οψιόν στο συμβόλαιό του: «Δεν υπάρχει οψιόν για έναν χρόνο ακόμη».



Για τις συζητήσεις ανανέωσης με τη Μπρέντφορντ: «Υπήρξε διάλογος, αλλά δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε ανανέωση. Σίγουρα δεν απορρίπτω την ανανέωση, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε συμφωνήσει. Οπότε τα πράγματα είναι αρκετά ανοιχτά αυτή τη στιγμή».



Για το δικαίωμα επαφών με άλλες ομάδες από την 1η Ιανουαρίου: «Φυσικά είναι κάτι που σκέφτομαι, αλλά δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό τώρα. Ξέρω ότι μπορώ να μιλήσω με άλλους συλλόγους από την 1η Ιανουαρίου, όμως ως ποδοσφαιριστής σκέφτομαι κυρίως το επόμενο παιχνίδι. Ενάμισης μήνας είναι μακρινό διάστημα».



Για τα ανοιχτά ενδεχόμενα γύρω από το μέλλον του: «Ίσως. Ίσως και όχι. Δεν ξέρω ποιες επιλογές υπάρχουν. Είμαι σίγουρα ανοιχτός και στο να μείνω στη Μπρέντφορντ, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή και θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση. Αν όχι, θα πρέπει να βρω κάτι άλλο».