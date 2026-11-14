Βόμβα από την Equipe: Εκτός μάχης για την προεδρία της FIFA ο Βενγκέρ, σχεδόν σίγουρη η επανεκλογή Ινφαντίνο!

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα, ο Αλσατός δεν πρόκειται να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της FIFA.

Ανατροπή σκηνικού στις επερχόμενες εκλογές τις FIFA που θα γίνουν στις 18 Μαρτίου, καθώς σύμφωνα με την Equipe ο Αρσέν Βενγκέρ δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος.

Παρά τις φήμες που ήθελαν τον Αλσατό να είναι εκλεκτός του μπλογκ που επιθυμεί την καθαίρεση του Τζιάνι Ινφαντίνο, εντούτοις ο Βενγκέρ αρχίζει να παίρνει σαφείς και ξεκάθαρες αποστάσεις και τίθεται εκτός κούρσας.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο, αφού η προθεσμία για τις υποψηφιότητες λήγει στις 18 Νοεμβρίου και μέχρι στιγμής δεν προκύπτει να υπάρχει κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής, που να μπορεί να τα βάλει με τον νυν πρόεδρο της FIFA που έχει πολύ ισχυρά ερείσματα στις περισσότερες από τις 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Σύμφωνα με το RMC μάλιστα η κίνηση αυτή, δείχνει την σχεδόν σίγουρη επανεκλογή του Ινφαντίνο που σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο έχει εξασφαλίσει πάνω από 180 ομοσπονδίες, ενώ χρειάζεται μόλις 106 για την επανεκλογή του.