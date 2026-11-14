ΑΕΚ: Γκολ ο Βάργκα με την Ουγγαρία απέναντι στη Γεωργία, γεμάτη εμφάνιση και από Βιτάλις (vid) 

Η Ουγγαρία άλωσε την Τιφλίδα (0-2 τη Γεωργία) κι έκανε άλμα ανόδου έχοντας τους δύο διεθνής άσους της ΑΕΚ Μπάρναμπας Βάργκα και Μιλάν Βιτάλις σε εξαιρετική ημέρα.

Ο Βάργκα μάλιστα, ήταν αυτός που σφράγισε τη νίκη καθώς πέτυχε με κοντινό πλασέ στο 85ο λεπτό το 0-2 εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Σόμποζλαι. Γενικότερα ο υψηλόσωμος φορ της ΑΕΚ, ήταν εκ των κορυφαίων των Μαγυάρων, αγωνίστηκε για 86' λεπτά ενώ κέρδισε τις 10 (!) από τις 18 εναέριες μονομαχίες που έδωσε!

Γεμάτη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο έτερος άσος της ΑΕΚ ο Μιλάν Βιτάλις, που ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε για 70 λεπτά. Είχε κομβικό ρόλο τόσο στη δημιουργία όσο και στην ανασταλτική λειτουργία των Ούγγρων και μαζί με τον Βάργκα, τον Σόμποζλαι και τον Σάλαι, ήταν οι κορυφαίοι του γηπέδου. Να σημειώσουμε πως ο Βιτάλις, στο 51', δέχτηκε κίτρινη και συμπλήρωσε κάρτες κάτι που σημαίνει πως θα εκτίσει την τιμωρία του στο προσεχές ματς της Τρίτης με την Β. Ιρλανδία.