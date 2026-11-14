Handball Premier: Πέρασε από τη Νίκαια η ΑΕΚ, διατήρησε το απόλυτο ο Ολυμπιακός

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Η ΑΕΚ ξεπέρασε το δύσκολο ξεκίνημα απέναντι στον Άρη Νίκαιας και επικράτησε με 38-26, παραμένοντας στο κυνήγι της κορυφής της Handball Premier. Το 8/8 έκανε ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 37-22 τον Ζαφειράκη Νάουσας

Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους στην 8η αγωνιστική της Handball Premier ΑΕΚ και Ολυμπιακός, με την «Ένωση» να παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από τους πρωτοπόρους Πειραιώτες.

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Άρη Νίκαιας με 38-26, φτάνοντας τις επτά νίκες στο φετινό πρωτάθλημα και τους 14 βαθμούς.

Παρά το τελικό σκορ, η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε ιδανικά για την ΑΕΚ, καθώς οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα και προηγήθηκαν με 6-3 στο 11ο λεπτό. Η «Ένωση» δυσκολεύτηκε αρχικά να βρει ρυθμό, ωστόσο σταδιακά βελτίωσε την εικόνα της και ισοφάρισε σε 7-7 στο 16'.

Το παιχνίδι παρέμεινε ισορροπημένο μέχρι το 21ο λεπτό (10-10), με την ΑΕΚ να ανεβάζει στη συνέχεια την απόδοσή της. Με επιμέρους σκορ 9-3 στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 19-13.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Αλβανού διατήρησε τον έλεγχο, αύξησε τη διαφορά στα οκτώ τέρματα (15-23) και δεν επέτρεψε στον Άρη Νίκαιας να επιστρέψει στο παιχνίδι. Το προβάδισμα έφτασε σε διψήφια επίπεδα, με την ΑΕΚ να επικρατεί τελικά με 38-26.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του, επικρατώντας με 37-22 του Ζαφειράκη στη Νάουσα.

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο (12-13), ωστόσο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο δεύτερο μέρος, εξασφαλίζοντας την όγδοη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις και παραμένοντας στην κορυφή με 16 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Handball Premier: