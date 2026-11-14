Δημητριάδης: «Ευνοήθηκε σε 8 ματς ως τώρα ο Παναθηναϊκός - Τουλάχιστον 10 φάσεις υπέρ του» (vid)

Ο Βασίλης Δημητριάδης «χτύπησε» ξανά για τον Παναθηναϊκό, κάνοντας αναφορά σε 8 διαφορετικούς αγώνες της φετινής σεζόν και παρουσιάζοντας 10 φάσεις στις οποίες υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» έχουν ευνοηθεί.

Ο Βασίλης Δημητριάδης μίλησε για μια ακόμα φορά για τον Παναθηναϊκό στα πλαίσια εκπομπής του «enwsi.gr», με αφορμή την τοποθέτηση του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το ματς με τον Ηρακλή, στην οποία ο Δανός τεχνικός εξηγούσε ότι δεν δέχεται καμία αντίρρηση για το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του.

Ο παλαίμαχος άσος της Ένωσης συμφώνησε πως ορθώς υποδείχθηκε η εσχάτη των ποινών σε αυτή την περίπτωση, αλλά έκανε μια αναδρομή και αναφέρθηκε σε 8 διαφορετικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού (κόντρα σε Λεβαδειακό, ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Ολυμπιακό Asteras AKTOR, Βόλο, ΑΕΚ και Ηρακλή) και 10 συγκεκριμένες φάσεις, στις οποίες υποστήριξε ότι ευνοήθηκε το «Τριφύλλι».

Ρώτησε λοιπόν τον Δανό τεχνικό γιατί δεν είχε μιλήσει σε εκείνες τις περιπτώσεις και επεσήμανε ότι το μονοπάτι που ακολουθεί... δεν θα του βγει σε καλό!

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Με ενόχλησε πάρα πολύ η υπόδειξη του προπονητή του Παναθηναϊκού που είπε ότι δεν δέχεται να πει οτιδήποτε κανείς για το πέναλτι. Το πέναλτι του Παναθηναϊκού, σωστά δόθηκε! Γιατί δεν μας είπατε κύριε Νίστρουπ και για την φάση του πέναλτι του ΠΑΟΚ που δεν δόθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό; Γιατί δεν μας είπατε κύριε Νίστρουπ, την 2η αγωνιστική, στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, την κόκκινη που πήρε ο Λεβαδειακός;

Γιατί δεν μας είπατε την 3η αγωνιστική την κόκκινη κάρτα στον ΠΑΟΚ και το πέναλτι που δεν δόθηκε από τον Τσβάιλερ και τον Μίλερ; Γιατί στο παιχνίδι με την Κηφισιά, στο 63’ κόκκινη κάρτα για την Κηφισιά, ανύπαρκτο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό κύριε Νίστρουπ δεν μας είπατε τίποτα;

Γιατί την 6η αγωνιστική, που είχαμε κόκκινη κάρτα στον Σάλιακα, που ήταν αμφισβητούμενη, δεν είπατε τίποτα; Γιατί την 7η αγωνιστική, Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο 20’ υπάρχει πέναλτι υπέρ του Αστέρα, δεν δόθηκε και δεν είπατε τίποτα, με διαιτητή τον Ευαγγέλου και VAR τον Κουμπαράκη;

Γιατί την 8η αγωνιστική ο Τσέτσιλας στον Βόλο έπαιζε 100-0 με Γιουμαρτζίδη στο VAR; Γιατί την 9η αγωνιστική ο Γιαμπλόνσκι έπρεπε να του πει ο VAR να βγάλει κόκκινη στον Κάνγκουα και να παίζει 100-0 τον Παναθηναϊκό μετά την αποβολή; Και γιατί την 10η αγωνιστική, ο άρχων της παράγκας, κύριος Ευαγγέλου, χαρίστηκε στην αποβολή του Αντίνο στην πρώτη, δεν έβγαλε 2η κίτρινη στον Κοντούρη, που δεν ειπώθηκε πουθενά αυτό, και για μένα το πέναλτι είναι πέναλτι.

Για όλα αυτά κύριε Νίστρουπ έχετε να πείτε κάτι; Έχετε; Άμα λοιπόν δεν έχετε, καθίστε εκεί που είστε, κάντε την προπόνησή σας, τον αγώνα σας, την ανάλυσή σας. Κάντε το κοουτσάρισμά σας και αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα. Προσπαθείτε να μπείτε στην ελληνική νοοτροπία. Δεν θα σας κάνει καλό αυτό κύριε Νίστρουπ. Εγώ σέβομαι ότι είστε ένας νέος προπονητής, εξελίξιμος. Το μονοπάτι που ακολουθήσατε, δεν θα σας βγει σε καλό. Σας λέω κάτι, από την στιγμή που δεν μπορεί κάποιος στον Παναθηναϊκό να σας πει “άσε το κομμάτι αυτό, δεν είναι δικό σου, ασχολήσου με το αγωνιστικό” γιατί δεν μπορείς να λες ότι δεν δέχομαι υπόδειξη για το πέναλτι. Ήταν πέναλτι στο 93’. Βέβαια θα μου πει κάποιος, αν ήταν ανάποδα, θα το έδινε; Ερωτηματικό. Το ότι διαμαρτύρεται ο Τετέι για μια φάση με τον Αθανασιάδη και ζητάει πέναλτι, είναι αστείο. Είναι πρόκληση! Τελεία και παύλα. Αν λοιπόν ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει μια πολιτική όπως την κάνει, εγώ σας είπα 7 φάσεις. 10η αγωνιστική, αυτός είναι ο καθρέφτης του Παναθηναϊκού».