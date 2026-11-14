Τα highlights από τον… περίπατο της Ελλάδας κόντρα στην Σλοβακία (vid)

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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Σλοβακία για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η Ελλάδα αντιμετώπισε την Σλοβακία για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με 98-70.

Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 1-1 και ακολουθεί η αναμέτρηση με την Ολλανδία (17/11).

Δείτε τις καλύτερς στιγμές: