Καλτσίδου: «Παίξαμε με τον τρόπο που θέλαμε - Ευχαριστημένη με την αντίδραση»

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Η Στέλλα Καλτσίδου μετά τη νίκη της Εθνικής Γυναικών απέναντι στην Σλοβακία στάθηκε στον τρόπο που αγωνίστηκαν οι παίκτριές της αλλά και στην αντίδραση που έβγαλαν.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ξεκινήσαμε από την αρχή πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Τα κορίτσια έκαναν τρομερή προσπάθεια και παίξαμε ακριβώς με τον τρόπο που θέλαμε. Μοιράσαμε πολύ καλά την μπάλα. Έχουμε 23 ασίστ και 10 λάθη. Είναι ένα φανταστικό νούμερο.

Αυτό για το οποίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη είναι η αντίδραση που έβγαλαν μετά τον αγώνα με τη Σερβία. Έδειξαν το μέταλλό τους. Κάναμε μια πολύ καλή νίκη, από εκεί και πέρα όμως αυτή δεν μάς δίνει ακόμα τίποτα.

Πρέπει να χαρούμε σήμερα, να ξεκουραστούμε και από αύριο να δουλέψουμε ακόμα πιο πολύ γιατί έχουμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας με την Ολλανδία».