Ανεπανάληπτο: Ανατριχίλα και αποθέωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid, pics)

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Πρωτοφανείς σκηνές λατρείας για τον CR7 πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Δανία.

Πραγματική αποθέωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας, μετά την ανακοίνωση της οριστικής απόσυρσης του από την Εθνική ομάδα.

Aqui em Braga, jogadores de Portugal entram com a camisa número 7 em homenagem a Cristiano Ronaldo. https://t.co/iUDohl2nCM — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) November 14, 2026

Όλη η ομάδα βγήκε στο γήπεδο με φανέλες που είχαν τον αγαπημένο του αριθμό (7), ενώ ένα τεράστιο πανό που σηκώθηκε στο Εθνικό Στάδιο της Μπράγκα έγραφε το μήνυμα “Σε ευχαριστούμε αρχηγέ”!

🚨🚨| Portugal fans' special banner to honour Cristiano Ronaldo. ❤️ https://t.co/fhr3d1BRXb — Kalshi FC (@KalshiFC) November 14, 2026

Συν τοις άλλοις στο 7ο λεπτό του αγώνα, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για ένα ανατριχιαστικό standing ovation προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εν τη απουσία του γνώρισε μία πρωτοφανή αποθέωση.