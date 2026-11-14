Ανεπανάληπτο: Ανατριχίλα και αποθέωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid, pics)

Πραγματική αποθέωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρώτο παιχνίδι της Πορτογαλίας, μετά την ανακοίνωση της οριστικής απόσυρσης του από την Εθνική ομάδα.
Όλη η ομάδα βγήκε στο γήπεδο με φανέλες που είχαν τον αγαπημένο του αριθμό (7), ενώ ένα τεράστιο πανό που σηκώθηκε στο Εθνικό Στάδιο της Μπράγκα έγραφε το μήνυμα “Σε ευχαριστούμε αρχηγέ”!
Συν τοις άλλοις στο 7ο λεπτό του αγώνα, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι για ένα ανατριχιαστικό standing ovation προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εν τη απουσία του γνώρισε μία πρωτοφανή αποθέωση.
Portugal honored Cristiano Ronaldo with every player wearing his No. 7 shirt ahead of their game vs. Denmark ❤️💚 https://t.co/qOdd61mnOq— B/R Football (@brfootball) November 14, 2026