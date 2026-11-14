Έφτασε με ταλαιπωρία στον Βόλο η Εθνική

Στον Βόλο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, με την πτήση της να έχει αρκετή ώρα καθυστέρηση από το Άμστερνταμ.

Το βλέμμα της στο ματς κόντρα στη Σερβία (16/11) στρέφει η Εθνική, με την ελληνική αποστολή να φτάνει στον Βόλο με αρκετή ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα, η πτήση της Εθνικής είχε πάνω από μια ώρα καθυστέρηση από το Άμστερνταμ και προσγειώθηκε στη Νέα Αγχίαλο περίπου στις 10 το βράδυ και μετέβη οδικώς στον Βόλο.

Η αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία είναι πολύ κρίσιμη για τη Γαλανόλευκη, καθώς θέλει να βγάλει αντίδραση μετά την σκληρή ήττα από την Ολλανδία και να δείξει πως η εφιαλτική νύχτα στο Άμστερνταμ ήταν απλά μια κακή παρένθεση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, καθώς έχει γίνει από την πρώτη μέρα κιόλας sold out στο Πανθεσσαλικό και το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο.