Παπανικολάου: «Άσχημη η ήττα από τον Άρη, να επιστρέψουμε στις νίκες με τη Μακάμπι»

Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 12η αγωνιστική της Euroleague (17/11, 19:00) στάθηκε στην αντίδραση που πρέπει να βγάλουν οι «ερυθρόλευκοι».

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα το χθεσινοβραδινό παιχνίδι δεν ήταν μια καλή εμπειρία για εμάς. Δεν ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες του αγώνα και δεν ματσάραμε την ενέργεια που έβγαλε ο Άρης μέσα στο παρκέ.

Ήταν άσχημος ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα, αλλά πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι, να κοιτάξεις μπροστά, να πάρεις το μάθημα που μπορείς να πάρεις από αυτόν τον αγώνα και να προχωρήσεις, γιατί η σεζόν συνεχίζεται. Το πρόγραμμα είναι αμείλικτο και δεν έχουμε το περιθώριο να αναλωθούμε περισσότερο από όσο χρειάζεται σε αυτή την ήττα. Πρέπει να κρατήσουμε την ουσία που οφείλουμε να πάρουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε για ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με τη Μακάμπι, μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό και διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Έχουμε μπροστά μας μια νέα πρόκληση και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι, ώστε να επιστρέψουμε στις νίκες.

Για το ότι το ματς γίνεται στην Κύπρο: «Σίγουρα γνωρίζουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι σημαντικό να νιώθουμε τον κόσμο δίπλα μας, καθώς μπορεί να μας βοηθήσει. Παίζουμε στην Κύπρο, γνωρίζουμε ότι ο κυπριακός λαός θα μας στηρίξει και ανυπομονούμε να βρεθούμε αύριο στο γήπεδο, για να παλέψουμε όλοι μαζί για τη νίκη».

Για το ότι η Μακάμπι δεν τα πάει καλά φέτος: «Το γεγονός ότι μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν δεν σημαίνει ότι αυτομάτως είναι κακή ομάδα. Έχουμε δει ότι η Euroleague είναι πολύ αμείλικτη και ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Αν υποτιμήσεις έναν αντίπαλο ή ένα παιχνίδι, θα βρεθείς στη δύσκολη πλευρά του αγώνα, κάτι που δεν θέλουμε.

Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σίγουρα έχουμε τραυματίες και προβλήματα, αλλά πρέπει να συγκεντρωθούμε, να ξεκουραστούμε σήμερα, τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυναμικοί αύριο».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κερδίσει το παιχνίδι: «Σίγουρα, η συγκέντρωση στην άμυνά μας είναι βασικός στόχος για εμάς. Ήταν κάτι που δεν είχαμε σε καλό βαθμό χθες, όπως και η επιθετική μας λειτουργία. Πρέπει γενικά να λειτουργήσουμε καλύτερα, να έχουμε ένα παιχνίδι συνολικά πιο συγκεντρωμένο και πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του αγώνα».