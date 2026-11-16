Με 14 παίκτες στην αποστολή του στην Μπολόνια ο Παναθηναϊκός

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Με 14 παίκτες στην αποστολή του θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία για το παιχνίδι με τη Βίρτους (17/11, 22:00). Αποστολή στην Μπολόνια.

Oι «πράσινοι» αναχωρούν για τη «διαβολοβδομάδα» με πρώτο προορισμό την Ιταλία, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη διπλή αγωνιστική να παίρνει μαζί 14 παίκτες.

Έτσι στους 12 που είχαν αγωνιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα προστέθηκαν και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που θα είναι στην αποστολή και για το επόμενο ταξίδι του «τριφυλλιού» στο Κάουνας για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις (19/11, 20:00).

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ, Ρογκαβόπουλος, Καλαϊτζάκης